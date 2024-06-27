【藝術文化】2024首爾國際書展昨開幕 重磅宣布：明年主題國台灣

2024韓國首爾書展台灣館，吸引不少讀者駐足。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕近年台灣出版品以及台灣館於首爾書展獲得高度關注，主辦單位韓國出版協會更於昨（26）日2024首爾書展開幕時宣布，2025年首爾書展將以「台灣」為主題國，是該書展成立70年來，台灣首度獲邀成為主題國。今年文化內容策進院與台北書展基金會共同主辦2024首爾國際書展台灣館，攜手48家出版社、336本台灣出版品赴韓參展，舉辦商務交流活動。

文策院在台灣館「韓譯資源專區」展示具有市場跨域潛力的出版品，並提供韓文試譯本。（文策院提供）

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院在出版、IP 授權、文化科技與影視內容等領域，與韓國產業及市場密切交流，這一年來也和韓國的影視特效及內容製作公司建立正式合作關係，開發優質台灣內容，期待藉由跨領域的綜效提高能見度，打造台灣品牌；出版做為內容產業的火車頭，也希望能藉由擴大首爾國際書展台灣館的商務功能，為台灣豐富、多元而自由的出版品連結更多國際商機，開發新的市場機會。

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台北書展基金會說明，自2008年開始，台北書展以「台灣館」形式與韓國出版界互動長達18年，逐年強化台韓雙向版權交易，2023年台灣出版人參訪首爾書展突破高峰，除了九把刀作品和許光漢現象的影視效益，以豐富圖文史料收藏聞名的徐宗懋圖文館，去年展出韓文歷史畫冊《日帝 朝鮮，1910至1945》，每日吸引大批韓國讀者駐足，限量精裝50冊於書展期間銷售一空，並談定韓國總代理權。今年徐宗懋圖文館推出系列共3冊韓文歷史圖集，展前於首爾盛大發表，廣獲韓國各大媒體報導，將持續成為2024首爾書展期間展示史料編輯以及台灣印刷與裝幀的一大亮點。

2024首爾國際書展於6月26至30日在江南區國際展覽中心（COEX）展開。台灣館今年規畫各項展示專區，包含「Books from Taiwan」入選作品，以及金鼎獎、台灣文學金典獎與台北書展大獎等「得獎好書」，「出版社專區」則有16家出版社參與展出。

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