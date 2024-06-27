【自由副刊】 李修慧／我允許它嵌入我

◎李修慧

◎李修慧

．

我撫摸木桌，試圖

洗劫它的紋路，寫入手指

成為身分、話語，舌的根部

．

試圖平貼在床上，最後一次

像艘年老的船，拒絕啟程

用頭髮複印

浸過口水與失眠的，每道皺褶

．

我允許它嵌入我，以杯中的水

從內部瓦解。進入身體、血管

水的瞳孔，蓄滿了山

．

我允許它嵌入我

那面陽的書櫃，恆久地

與山對望

我在它們的視線之間

吃飯、做愛、與人對罵

――有一種廣闊

日積月累地，充塞了毛孔

．

而今，我反覆練習道別

――我是選擇且來了又走的人

短暫地租賃此地，意外地被賜予

一間房所能給的最大慷慨

．

而它只是永恆。

永恆地對鳥開放、永恆地迎接

另一場愛的農耕與冷兵器

乘載下一個人的驚呼與孤寂

．

是我轉頭。

卻企圖複寫一切，貪婪地想要帶往我抵達的每一道經緯

．

直到一顆蟬蛻。

．

它提醒我，複寫一切

――完整地，複寫一切

包含這扇窗帶給我的最重要的

視野：看清自己的掌紋，與指甲所能延伸的

最遠地方

――那就是我能帶走的極限

．

我允許自己的手指，抓住窗簾

拉上，文明末尾最後的譯介

記得並且永遠地失去：

蟲翅與風，畸形的相依

山是多音部的晨曦

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