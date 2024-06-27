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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 李修慧／我允許它嵌入我

2024/06/27 05:30

◎李修慧

◎李修慧

我撫摸木桌，試圖

洗劫它的紋路，寫入手指

成為身分、話語，舌的根部

試圖平貼在床上，最後一次

像艘年老的船，拒絕啟程

用頭髮複印

浸過口水與失眠的，每道皺褶

我允許它嵌入我，以杯中的水

從內部瓦解。進入身體、血管

水的瞳孔，蓄滿了山

我允許它嵌入我

那面陽的書櫃，恆久地

與山對望

我在它們的視線之間

吃飯、做愛、與人對罵

――有一種廣闊

日積月累地，充塞了毛孔

而今，我反覆練習道別

――我是選擇且來了又走的人

短暫地租賃此地，意外地被賜予

一間房所能給的最大慷慨

而它只是永恆。

永恆地對鳥開放、永恆地迎接

另一場愛的農耕與冷兵器

乘載下一個人的驚呼與孤寂

是我轉頭。

卻企圖複寫一切，貪婪地想要帶往我抵達的每一道經緯

直到一顆蟬蛻。

它提醒我，複寫一切

――完整地，複寫一切

包含這扇窗帶給我的最重要的

視野：看清自己的掌紋，與指甲所能延伸的

最遠地方

――那就是我能帶走的極限

我允許自己的手指，抓住窗簾

拉上，文明末尾最後的譯介

記得並且永遠地失去：

蟲翅與風，畸形的相依

山是多音部的晨曦

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