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【自由副刊】 李修慧／我允許它嵌入我
◎李修慧
◎李修慧
．
我撫摸木桌，試圖
洗劫它的紋路，寫入手指
成為身分、話語，舌的根部
．
試圖平貼在床上，最後一次
像艘年老的船，拒絕啟程
用頭髮複印
浸過口水與失眠的，每道皺褶
．
我允許它嵌入我，以杯中的水
從內部瓦解。進入身體、血管
水的瞳孔，蓄滿了山
．
我允許它嵌入我
那面陽的書櫃，恆久地
與山對望
我在它們的視線之間
吃飯、做愛、與人對罵
――有一種廣闊
日積月累地，充塞了毛孔
．
而今，我反覆練習道別
――我是選擇且來了又走的人
短暫地租賃此地，意外地被賜予
一間房所能給的最大慷慨
．
而它只是永恆。
永恆地對鳥開放、永恆地迎接
另一場愛的農耕與冷兵器
乘載下一個人的驚呼與孤寂
．
是我轉頭。
卻企圖複寫一切，貪婪地想要帶往我抵達的每一道經緯
．
直到一顆蟬蛻。
．
它提醒我，複寫一切
――完整地，複寫一切
包含這扇窗帶給我的最重要的
視野：看清自己的掌紋，與指甲所能延伸的
最遠地方
――那就是我能帶走的極限
．
我允許自己的手指，抓住窗簾
拉上，文明末尾最後的譯介
記得並且永遠地失去：
蟲翅與風，畸形的相依
山是多音部的晨曦
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