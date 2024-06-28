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【藝術文化】ART RENZEI 藝術節開跑 洪易愛．傳承加州繽紛亮相

2024/06/28 05:30

洪易作品〈愛．傳承〉以各種語言的「愛」串接，將在加州歷史建築Arces of Books舊址展出1個月以上。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部駐洛杉磯台灣書院攜手非營利組織Creative Class Collective主辦的「2024 ART RENZEI藝術節」即日起至29日在美國加州長灘市登場，其中，台灣藝術家洪易以各種語言的「愛」串接其作品，傳遞共通情感與藝術的美好價值。

文化部駐洛杉磯台灣書院表示，今年台灣書院與觀光組合作，共同推廣台灣文化及特色景點，4月起洪易作品〈祥獅獻瑞〉及〈生意興龍（隆）〉已彩繪於部分列車，穿梭在大洛杉磯地區輕軌電車的主要幹線Metro East LA Line（E Line）和Azusa Line（A Line）。〈愛．傳承〉（Love & Legacy）則於A Line行經的長灘市參與ART RENZEI藝術節。

洪易作品〈愛．傳承〉傳遞藝術創作跨越時間和空間的界限，運用趣味諧音的發想，齊聚袋鼠（代代相傳）、龍（和樂融融）、外星人（創新與革新）、喜鵲（情感傳遞），期盼啟發人們的思考，走向更加充實及有意義的生活。

藝術節自6月22至29日舉辦，而洪易〈愛．傳承〉將於歷史建築Arces of Books舊址展出1個月以上，期待以台灣多元文化的創作活力，讓更多美國的藝術愛好者認識台灣文化。詳詢藝術節網站（www.artrenzei.com/about）。

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