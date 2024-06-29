【藝術文化】顧廣毅蝙蝠祭省思生態浩劫 8月返台演出

北藝中心與倫敦國際戲劇節共製的作品《蝙蝠祭》，是一場探討人類與自然生態平衡的沉浸式體驗表演。（©Ellie Kurttz，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心與倫敦國際戲劇節跨國共製的作品《蝙蝠祭》（Bat NightMarket），由台灣藝術家顧廣毅及英國藝術家羅伯特．強森（Robert Charles Johnson）共創，於6月11至15日在倫敦國際戲劇節演出後，獲得觀眾熱烈迴響，作品將於8月底返回台灣，在台北藝術節免費登場。

《蝙蝠祭》於疫情間開始發想和創作，過去曾有三階段的創作發表，包括2022年在台灣科學教育館的〈蝙蝠筵席實驗室〉、2023年在倫敦國王學院之倫敦科學藝廊的〈蝙蝠早午餐實驗室〉，以及同樣在2023年於台北試演場的〈蝙蝠盛宴──第三階段呈現〉。顧廣毅指出，近幾年因新冠疫情，人們對於蝙蝠感到恐懼，但蝙蝠在生態鏈中扮演十分重要的角色。牠能傳授種子和花粉，是維持生態平衡的要角，也是需要被保護的物種。

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作品以科學為基礎，結合互動式體驗、視覺藝術裝置、沉浸式表演，引領觀眾以時空旅人的身分體驗未來蝙蝠滅絕時的夜市場景。顧廣毅表示，作品描述2035年，蝙蝠因生態浩劫而滅絕，人類透過生物科技打造蝙蝠食用肉，進一步思考蝙蝠與人的共存關係。屆時台灣版也會順應場地而有所調整，與倫敦版有別。7月1日18時將開放免費報名，詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/festival-taipei/2024/program/972）。

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