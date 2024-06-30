【藝術文化】紐約大都會歌劇院管弦樂團首訪台 精湛演出觀眾歡呼聲不斷

聶澤-賽金高舉雙手比愛心，謝謝台灣的觀眾。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紐約大都會歌劇院管弦樂團首次亞巡，最終站台北昨（29）日首演，雖然已經歷韓國、日本的緊湊行程，指揮大師亞尼克‧聶澤-賽金與大都會團員們仍早早就抵達國家音樂廳彩排，而且，活力充沛的聶澤-賽金還在音樂會後進行訪談會，接受台灣音樂科系學生與媒體的訪問，有問必答，還主動要求大合照，親和力讓人留下深刻印象。

聶澤-賽金接受台師大音樂科系學生訪談，親切主動要求合照。（記者凌美雪攝）

昨天首演音樂會以華格納《漂泊的荷蘭人》充滿戲劇張力的序曲開場，緊接著德布西《佩利亞斯與梅麗桑德》組曲，上半場在女高音莉賽特．奧羅佩薩出場時進入高潮，優雅又美麗的奧羅佩薩為演唱法式情懷經典《羅密歐與茱麗葉》，特別身穿法式淡藍色花邊禮服演唱，此歌劇選粹為亞洲巡演的台北獨家曲目，奧羅佩薩以迷人的魅力和高超技巧，讓全場觀眾陶醉不已。

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漂亮優雅的女高音莉賽特．奧羅佩薩，收放自如的演唱技巧或全場喝采。（記者凌美雪攝）

下半場的布拉姆斯《第一號交響曲》在聶澤-賽金的掌舵下，引導觀眾走向最後的宏偉。全場觀眾響起熱烈鼓掌、Bravo歡呼聲不斷，聶澤-賽金謝幕時特別走進樂團各個聲部，一一請團員們起立接受觀眾的喝采，將榮耀歸於樂團。最後，聶澤-賽金走到舞台前方，高舉雙手比愛心，用中文說「謝謝」，沒有安可曲，他幽默地說：「如果喜歡我們，請明天再來這裡。」

會後訪談，聶澤-賽金提到促成此次樂團140年來首次亞巡的主因，他說，大都會歌劇院管弦樂團值得做為獨立的個體，在歌劇院之外讓更多人知道。聶澤-賽金說，這之前他其實很驚訝，樂團竟然沒有獨立到過日本、韓國與台灣，「相信現在是時候了。我非常珍惜過去在台灣演出的經驗，不管是音樂廳的音響效果還是熱情的觀眾。」

樂團將於今日晚間，同樣在台北國家音樂廳，以馬勒《第5號交響曲》壓軸，為亞洲巡演畫下完美句點。

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