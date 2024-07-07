【藝術文化】當代館川堂：創意乒乓球大賽 7/13開打

「川堂：創意乒乓球大賽」以「環保」為題分享創意。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北當代藝術館今年推出的「一年計劃：川堂」，迎接暑假來臨，將於7月13日下午3時至5時，舉辦一項特別活動「川堂：創意乒乓球大賽」，還邀請2位知名吉祥物「熊讚」與「松鴨桑」，擔任重量級貴賓，進行一場友誼公開賽。

以日治時期建成小學校古蹟再利用建立的台北當代藝術館，與建成國中僅以一扇白門相隔，當代館今年邀請藝術家賴志盛針對場館古蹟歷史背景策畫，打開了白門並延伸搭建一座露台，於兩側各放置一張約150公斤的白色石桌，觀眾在觀看之餘，可以拿起現場提供的乒乓球與球拍，隔著球桌，一人在館內、一人在館外一起打球，創造一來一往的新感覺。

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此次「創意乒乓球大賽」配合作品的創作概念，以「環保」為題，利用生活中的廢棄物製作獨具創意的乒乓球拍。活動分為「球拍造形展示」與「球拍實戰賽」2階段，參賽者不僅能展示自己獨特的創意設計，還能在實戰中一展身手，展現作品的魅力和實用性。

當代館表示，本次活動不僅是一場競賽，更是一個分享創意、推廣環保的平台，也歡迎民眾到當代館看展並觀賽。相關展覽詳詢當代館官網（https://www.moca.taipei/tw）。

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