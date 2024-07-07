【藝術文化】國資圖世紀的容顏 呈現台灣百年美術設計發展歷程

國資圖即日起推出「世紀的容顏：台灣百年美術設計發展暨文獻展」。（國資圖提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立公共資訊圖書館即日起推出「世紀的容顏：台灣百年美術設計發展暨文獻展」，呈現台灣特有的視覺文化與生活美學，館方表示，此展是年度必看、設計必看、全民必看等三大必看之展。

館方指出，台灣近代視覺設計啟蒙於日治時期，萌芽、發展於戰後初期，伴隨時代脈動迄今，已經累積百年的美術設計發展歷程，台灣百年美術設計發展暨文獻展是文化自我認同的過程，讓更多人認識台灣美術設計的美好，展覽內容主要聚焦在視覺藝術面向的美術設計領域，由林磐聳教授擔任總策展人，並邀請王行恭、林文彥、姚村雄、李新富等設計界學者專家擔任策展顧問。

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展覽分為9個主題區，展示平面、立體作品及相關文獻史料，完整呈現台灣百年美術設計的發展歷程，同時精選國資圖典藏之日文舊籍圖書，首次公開展出，並以工藝、視覺傳達、文創藝術相關等領域規畫主題書展，透過深入淺出的展示方式來呈現台灣美術設計的發展歷程，以及台灣特有的視覺文化與生活美學。

策展人林磐聳表示，設計與生活本就息息相關，生活裡的食衣住行都與設計相關，此展絕對是百年難得一見。開幕典禮中，有廣告設計界的國寶之稱、文化部推崇為「設計界耆老」的楊夏蕙老師，特地帶來他的珍貴手稿分享。

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