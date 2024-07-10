【藝術文化】曾道雄傾全力之作 原創舞劇《台灣奇岩物語》9月演出

藝術家曾道雄推出新舞劇《台灣奇岩物語》，堪稱是他數十年編創生涯的累積。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕集演出、指揮、導演、編劇、作曲、製作等歌劇藝術於一身的藝術家曾道雄，將於9月推出全新原創舞劇《台灣奇岩物語》，由曾道雄親自編、導，以台灣奇岩地貌的歷史記憶與綺想，訴說天地滄桑造化。新作由台北歌劇劇場與國立台灣藝術大學表演藝術學院共同主辦，國家兩廳院協辦，集國內著名作曲家及編舞家，更邀請傑出旅外舞者薛喻鮮回台擔綱主演。

〈綠島泣婦岩〉訴說一對政治受難者夫妻的悲慘境遇。

（記者凌美雪攝）

《台灣奇岩物語》堪稱曾道雄編創生涯不同時期的累積。曾道雄於高中時期（1957）就編創了〈鶯歌石〉劇本，將原本吃掉鄭成功士兵的怪鳥傳說，改編為鳳頭蒼鷹所化身的少女和燒陶青年的奇幻淒美愛情；1963年開始創作的〈野柳女王頭〉，結合漁夫林添禎救助溺水大學生喪命的新聞，編織成漁村少女為了平息海神怒火，犧牲自己化身為女王頭的綺想舞劇；2008年編創的〈綠島泣婦岩〉，則是訴說一對政治受難者夫妻的悲慘境遇，刻畫出暗夜哭泣卻堅毅不屈的女性形象。

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〈野柳女王頭〉群舞展現壯麗地景的綺想。

（記者凌美雪攝）

《台灣奇岩物語》昨天在國家戲劇院舉辦宣告記者會，除目前任職西班牙國家舞團舞者的薛喻鮮之外，所有創作與表演團隊幾乎全員到齊，包括舞劇音樂作曲家柯芳隆、黃婉真，編舞家賀連華、黃懷德、絲釋民等，3部曲以不同的音樂及舞蹈風格呈現，邀請舞者薛喻鮮、絲釋民、薛捷鴻、游馨玹主演，台藝大藝術學院學生與精靈幻舞舞團擔綱群舞者，除橫跨多個世代與文化特色，更具承先啟後的重要意義。正式演出時，將由指揮家廖嘉弘率領普羅藝術家樂團現場演出，台北歌劇合唱團幕後演唱。

〈鶯歌石〉講述奇幻淒美愛情故事。

（記者凌美雪攝）

剛動了一場手術的曾道雄，拄著拐杖出席記者會，但不改以往幽默風趣的談話風格，笑說自己雖然比拜登大5歲，但人活著不工作就跟死了沒兩樣，所以，持續推出新的台灣原創作品是他堅持的信念。曾道雄說，《台灣奇岩物語》的3部曲，講述這塊土地遠古至未來，世代悠遊的美麗之島Formosa，是一場莊重肅穆的巨型舞劇。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝也特別出席並表示，曾道雄一生對台灣表演藝術的貢獻，以及對藝術產業的關懷，讓她十分敬佩，因此，雖然無法提供經費上的奧援，但會在場地設備上極力支持。9月28、29日在國家戲劇院演出，詳詢Opentix官網。

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