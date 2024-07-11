【藝術文化】讓世界聽見台灣的潛力 國家青年交響樂團月底海內外巡演

客席音樂家林品任（右1），與NSO代理首席鄧皓敦（左1）在國家交響青年樂團團員記者會上演出片段。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團為培育台灣新生代傑出音樂家，於2023年成立「NSYO國家青年交響樂團」，在寒暑假期間招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，同時邀請國際知名音樂家同台巡演，備受好評。今年暑假來到第3屆，NSO昨日召開記者會宣布，將由音樂總監準．馬寇爾親自率領NSYO，展開台灣、新加坡與泰國的海內外巡演。

NSO代理首席鄧皓敦（左1）、客席音樂家林品任（左4）、NSO音樂總監準．馬寇爾（中）、NSO定音鼓首席艾庭安（右1）與國家交響青年樂團團員合影。（NSO提供）

NSO表示，準．馬寇爾自2022年1月上任後，即結合其在國際參與青年音樂活動的經驗，將各國樂團培訓青年音樂家的制度融入台灣，創建出符合台灣的「國家青年交響樂團」，盼以台灣文化大使的角色走向國際。馬寇爾說，青年交響樂團很重要的特質就是「熱情」，樂團可以提供經驗幫助他們成長，進而提升整體音樂程度和內涵。他特別感謝各界企業及藝文伙伴，以及NSO團員老師們，「沒有你們便無法完成NSYO的計畫。」另亦感謝苗北藝文中心提供很好的場地進行排練跟演出。

請繼續往下閱讀...

NSO代理首席鄧皓敦（後排左1）、NSO定音鼓首席艾庭安（Sebastian Efler，後排左2）、高洋一對一學習董事長特助黃詠孝（後排左4），與苗北藝文中心藝術總監林佳瑩（後排右2）、川流文化教育基金會董事長陳維滄（後排右4）、NSO音樂總監準．馬寇爾（後排右7），與國家交響青年樂團團員大合影。（NSO提供）

NSO執行長郭玟岑則表示，NSYO參與的人和成團的歷史都很年輕，「但這個一歲的樂團跑得很快，很開心今年NSYO有了第一次的國際巡演。」NSO代理樂團首席鄧皓敦則表示，「NSYO是很好的平台，讓在樂團工作的我們，有機會在此期間與年輕音樂家相處，把我們所學與大家分享。這次的演出很密集，已經有職業樂團的規模，相信學員之後可以更了解在職業樂團的工作情況。」

知名小提琴家林品任受邀擔任此次巡演獨奏家，將與樂團共同演出薩繆爾．巴伯的《小提琴協奏曲》，林品任認為，這是首很有故事的作品，創作於2戰時期，以不同樂章展現出不同的心境，此外，「我和巴伯都是就讀寇蒂斯音樂學院，也算是學長和學弟的關係，巴伯譜寫此曲時，他正在寇蒂斯音樂學院任教，現在能夠演奏此曲，對我來說別具意義。」

此次巡演行程先由國內展開，依序是7月25日在苗北藝文中心演藝廳、26日在衛武營音樂廳、27日在台北國家音樂廳；8月1、2日在新加坡楊秀桃音樂學院音樂廳，4日在泰國瑪希隆大學音樂學院，演出內容將分別呈現室內樂及經典管絃樂作品。馬寇爾說，亞洲巡演是第一步，期待未來能把台灣最好的青年演奏能量帶往世界，與國際建立橋梁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法