【藝術文化】台日啦啦隊應援台灣奧運好手 7/20總統府音樂會合演動漫神曲

世新大學啦啦隊。（圖：文總提供）

2024總統府音樂會「自由之力」，將於7月20日晚間7點在兩廳院藝文廣場舉行，為參加巴黎奧運的台灣好手加油。文化總會特邀到世界大賽第一的「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」，聯手國際賽事常勝軍世新大學啦啦隊，共組「台日啦啦隊」，演出熱門動漫歌曲。

沖繩西原高校行進樂隊。（圖：文總提供）

主辦方文總表示，近年陸續邀請橘色惡魔、翡翠騎士來台，因表演行進間仍維持高品質音樂吹奏，在台灣掀起行進樂的熱潮。這次更破例加入啦啦隊演出，不僅呼應為奧運應援，更是在表演藝術上的創新嘗試，結合台日能量，融合音樂、競技、舞蹈，為觀眾帶來聽覺與視覺的雙重盛宴。

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文總祕書長李厚慶表示，西原高校行進樂隊將於7月17日抵台，之前適逢段考，兼顧課業與樂隊的練習很不容易，但他們因為代表國家，覺得身負重任；世新大學啦啦隊的同學也抽出暑假時間返校集訓，文總特別感謝學生們的努力付出。兩隊將攜手展現台日友情與熱血元素，並利用舞台的高低落差，堆疊出豐富的陣型、走位、競技與舞蹈，為演出帶來豐富的視覺與聽覺變化。

世新大學啦啦隊表示，啦啦隊運動已獲得國際奧林匹克委員會認證，未來有望成為最新的奧運項目。能夠站上這個全國性舞台，不僅是為巴黎奧運的台灣選手加油，也是對長期投入訓練的啦啦隊運動者肯定和鼓勵。

活動將於電視及網路平台全程直播，詳詢文化總會臉書（https://www.facebook.com/GACCTW）。

（文：記者凌美雪，圖：文總提供）

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