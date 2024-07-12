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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《往日食光》

2024/07/12 05:30

《往日食光》 鄭如晴著，天下出版

鄭如晴著，天下出版

鄭如晴（1954-）新作《往日食光》以食物為核心，串接記憶中深刻的滋味。六歲前，多病母親將她託付給台南舅婆，在與幾戶人家共用正廳的三合院裡，有表姨出嫁時飄香的芫荽魯麵，閔舅喜愛的碗粿，萍水一遇白蛇與青龍湯。小學住到高雄外婆家，廚房總有一鍋滷肉，時有海姑婆帶來髮菜，端午吃外婆包的粽子。八歲，外婆猝逝，她和姊姊移往台中中華路跟繼母同住，餐餐鹹魚、菜脯蛋、芹菜炒豆乾，期待偶爾來訪的「滿足烘蛋」和沙茶牛肉；姊姊和繼母理論後討來一頓伙食費，帶她大肆採買，料理一桌盛宴；女中時期的臘味煲仔飯、放學路上一碗陽春麵、就寢前彌漫雞絲麵香、懵懂的鵝肉、多霧早晨一顆肉包，是青春少女身影。繼母離開後，經過伯父家低矮廚房，嘗了盛夏海味，她在泰順街小家庭做出美味「水晶」，意外在德國宿舍開設中菜班。味道是還原時光的一條路徑，也是家貌：當表姊妹從她的滷肉嘗到阿嬤的常備菜，女兒返家前預約同樣菜單，她們說，那是媽媽的味道。（八寶）

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