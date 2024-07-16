【藝術文化】台中纖維創作獎首獎出爐 王季澧、陳亮獲殊榮

設計類首獎得主王季澧的作品〈沙漠海浮潛〉。（文化局提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中纖維創作獎今年徵件吸引全國各地339件作品參賽，台中市文化局15日揭曉兩類首獎得主，分別由王季澧及陳亮榮獲設計類與藝術類首獎，可各獲12萬獎金；文化局指出，今年報名件數創新高，經過兩階段評審，共有55件作品脫穎而出，獲獎率僅16％，得獎作品預計9月21日在台中市纖維工藝博物館展出並頒獎。

文化局指出，台中市纖維工藝博物館為全國首座以纖維為主題的專業博物館，為鼓勵纖維材質開發應用，並提升藝術創作層次，舉辦「纖維創作獎」，已成為國內纖維藝術創作競技交流的重要舞台。

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文化局指出，經評選後兩類首獎得主出爐，獲設計類首獎的王季澧創作〈沙漠海浮潛〉，以撒哈拉沙漠的生態故事為背景，運用不同層次的棕、褐色系呈現沙漠意象，並巧妙運用明礬的細小結晶於棉纖維上，營造出從海洋轉化為沙漠的時間堆積感，極具新意，獲得評審一致肯定。

獲藝術類首獎〈一席系列〉的創作者陳亮，具有排灣族原住民與紐西蘭血統，她以台灣原住民的月桃編織為主要素材與技法，用相紙縱橫編織出3幅親人肖像的交疊影像，正中央則擺放以月桃編織的搖籃，藉傳統編織技法搭配影音的複合式創作，展現原住民的傳統工藝，也探索自身文化的故事，創作受肯定。

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