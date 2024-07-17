【藝術文化】揭中國活摘器官真相 《國有器官》本週在台首映

《國有器官》以「國有」諷諭中國政府對人權的迫害。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕甫於6月獲得美國曼哈頓電影節「最佳人權紀錄片」獎的《國有器官》，本週在台首映，片中受訪者之一前中國軍醫鄭治，特別來台現身說法，親揭中國活摘器官的真相

曾親身目睹中國活摘器官現場的前中國醫生鄭治（中）來台現身說法。（記者凌美雪攝）

《國有器官》（State Organs）是華裔導演章勇進（Raymond Zhang）耗時7年完成的一部75分鐘紀錄片，於2023年在加拿大製作完成，由受害者親人現身說法，交織呈現2個受中國活摘器官迫害失蹤的年輕人，以及他們的親人長達20年追尋真相的心路歷程。

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紀錄片中也採訪了人權律師與積極追查活摘器官黑幕的醫生，其中，年輕時在不知情情況下，親身經歷活體摘除年輕人腎臟與眼球的醫師鄭治說，當他親眼目睹活摘器官，甚至被要求參與摘除年輕人眼球時，幾乎崩潰。後來他決定逃離中國，輾轉經過越南、泰國，之後在聯合國保護下去到加拿大。

電影放映會主辦台灣新世紀影視公司表示，中國對人權的迫害，雖是國際關注的問題，但是，20多年來，疑似眾多法輪功學員被集體關押、虐待甚至活摘器官的事，因為多數受害者離奇失蹤、死亡，屍體又被迅速火化，找不到受害現場，沒有直接證據，因此，能完成這部紀錄片著實不易，鄭治也是在隱藏多年後才決定挺身而出。

《國有器官》在台以包場形式放映，詳情可洽管先生（0932840702）。

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