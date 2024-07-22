【藝術文化】「亞當計畫」前進泰國曼谷 攜手國藝會推「表演策展人學院」

亞當計畫今年跨足海外，邀請國內外藝術家探索曼谷在地社群。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心舉辦的「亞當計畫」邁入第8年，由林人中擔任策展人，以「舞動時態」為題首度走出台灣，和曼谷國際表演藝術集會（BIPAM, Bangkok International Performing Arts Meeting）合作，將焦點單元「藝術家實驗室」移師國外舉辦，邀集泰國、台灣、越南、印尼、日本與澳洲等地的藝術家進行深度的文化交流。

亞當計畫策展人林人中將「藝術家實驗室」移到國外舉辦，展現多年來和各場館、組織建立深厚交流的成果。（北藝中心提供）

北藝中心指出，「舞動時態」旨在探討多義複數的歷史如何重塑對當今時代的理解，以及藝術家們如何透過身體運動、行動和流動性，將身體、場域和歷史間的關係相互思辨與交織。其中，焦點單元「藝術家實驗室」在曼谷與台北雙城舉行，由曼谷國際表演藝術集會藝術總監莎莎賓．希芮旺吉（Sasapin Siriwanij）擔任客席策展人，並與台灣藝術家黃鼎云共同帶領。透過不同藝術家的文化敘事視角，深入探討城市、地方和社群的文化，以及個人與集體歷史，即「history」、「herstory」和「theirstories｣」。

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此外，今年更首度攜手國家文化藝術基金會，推出「Curatoké：表演策展人學院」，以培育下一代策展人為目標，規畫密集實務課程，提供年輕策展人與導師學習、與同儕交流的機會，從中發展策展理念，拓展橫跨表演及視覺藝術領域的文化視野；國際導師群包括比利時布魯塞爾藝術節聯合藝術總監丹尼爾．布蘭加．古貝、澳洲墨爾本亞太表演藝術三年展創意總監傑夫．可汗、巴西Panorama藝術節藝術總監奈塞．洛佩茲、英國曼特斯特國際工房創意總監劉祺豐、南非藝術節藝術總監魯瑟拉．西塔，及新加坡濱海藝術中心節目策畫總監Faith Tan等人，並將於8月25日舉行免費公開講座，分享他們的藝術策展實踐。「亞當計畫」於8月23日起跑，並於8月28日至9月1日在北藝中心舉辦年會。詳詢北藝中心官網。

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