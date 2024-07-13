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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北藝中心Showcase 23組台灣作品8月底輪番上陣

2024/07/13 05:30

捌號會所，《夢廻春閨》。 （北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心首度舉辦的「台灣表演藝術櫥窗演出（Showcase）」，將安排12場、共23個表演團體，在8月30至9月8日，於北藝中心展開匯演。今年有別以往，首度開放一般民眾報名參加。

沙丁龐客劇團，《白蛇？！小丑們的終局之戰》。（白可心攝影，北藝中心提供）

北藝中心董事長王文儀表示，適逢「亞太表演藝術中心協會（AAPPAC）年會」以及「亞當計畫」舉辦期間，將展現台灣創作的多元樣貌與豐沛能量給予國外策展人與場館代表，「藉由Showcase演出，國際友人們會發現，在議題探討、人文關懷、與創意實踐上，台灣的劇場藝術家從未缺席。」

「台灣表演藝術櫥窗計畫」的評選召集人、資深評論人汪俊彥說明，此次活動展示了台灣現代城市文化的多樣性和力量，是一次文化交流的重要探索。評選過程中，著重討論亞太所共同發展的時代、城市和創作之間的關係，「其中所暗示的未來觀眾『兒童」、『城市』，指的不僅僅是題目，而是城市在大環境和劇場滋養中，所帶出來的作品藝術能量。」

今年參與的作品類型包含如舞蹈、戲曲、戲劇等，共有12場、23團演出，每團演出長度為20至30分鐘。今年更首度邀請一般觀眾入場觀賞，為讓觀眾有更完整的體驗，北藝中心特別設計3種策展人套票，觀眾購買套票便可獲得策展人線上手冊、策展人名牌等，深入體驗策展人的工作，理解藝術創造的過程，此外，購買策展人套票的觀眾，亦將獲邀出席「台灣表演藝術櫥窗茶敘」，近距離與台灣當今活躍的表演藝術評論人與策展人交流。活動詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/festival-taipei/2024/program?kw_ids[]=1499）。

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