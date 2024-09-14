【藝術文化】游文富參展北阿爾卑斯國際藝術節 竹波登日雜誌封面

台灣地景藝術家游文富在北阿爾卑斯國際藝術節展出竹編作品〈竹波〉。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／日本報導〕以竹藝進行創作的台灣地景藝術家游文富今年再度受邀參加北阿爾卑斯國際藝術節，這次他以來自台灣和日本兩地的竹子編織作品〈竹波〉，登上日本知名旅遊雜誌《Discover Japan》封面，成為藝術節中最搶眼的作品。

長野縣大町市坐落海拔3000公尺的北阿爾卑斯山脈旁，為振興地方，邀請日本王牌策展人北川富朗於2017年起，以北阿爾卑斯為名，每3年一次舉辨國際藝術節。游文富在2020年獲邀參展，但活動因新冠疫情延後至2021年舉辦，且藝術家也無法到現場布展，他只好邀請在地居民與志工參與，隔海透過視訊方式指揮完成作品。

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今年第3屆北阿爾卑斯國際藝術節為9月13日至11月14日，邀請11國38組國際藝術家參展。文化部駐日台灣文化中心今年與藝術節合作，邀請游文富再度參展。昨日的開幕典禮，長野縣副知事關昇一郎、大町市長牛越徹到場致詞，獲邀出席的駐日台灣文化中心主任曾鈐龍，也到場向游文富致賀。

游文富指出，〈竹波〉是台日兩地民眾共同創作的作品，來自台灣的600片表層竹編是由竹山鎮民手作完成，就地取材的竹子則是由大町市民協力砍竹、剖竹。作品陳列地點為八坂公民會館，以大町市的竹子為骨架，鋪上台灣來的竹編表層，使用的竹篾長度約120公里長。作品圍繞在公民會館外層，游文富在竹編表層做出凹凸和波浪形狀，來闡述竹與風及當地居民的緊密關係。游文富表示，透過這次展覽，讓他深刻感受到台日文化交流的美好。

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