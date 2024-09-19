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【文化．藝術】文青必看 台文館推文學改編影視展

2024/09/19 05:30

文化部長李遠（中）、台文館長陳瑩芳（右3）、作家楊富閔（左1）等人共同為展覽揭開序幕。（文化部提供）文化部長李遠（中）、台文館長陳瑩芳（右3）、作家楊富閔（左1）等人共同為展覽揭開序幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館策畫的「光浪臺流：文學改編影視特展」匯集超過20組影視劇組、導演及原著作家，展出影視作品片段、劇照以及美術道具等，爬梳近10年來由文學改編成影視作品的發展歷程。即日起至114年2月26日，在文化部藝廊展出。

展場「電影膠捲」大型裝置，展示近10年來文學改編的影視作品。 （記者董柏廷攝）展場「電影膠捲」大型裝置，展示近10年來文學改編的影視作品。 （記者董柏廷攝）

文化部長李遠開幕致詞時回憶，若沒有生活種種壓力，討論劇本時最快樂，幸運的是後來的他，能從文學再走進電影工作，「1980年代進入電影公司，當年提供我們養分的都是白先勇、王文興、黃春明、王禎和、王拓、蕭麗虹、廖輝英等人的作品。」因此開啟文學改編成電影之路，如今改編來自不同分眾，舉凡IP、網路小說、漫畫、散文等，「透過策展人的分析，看得很感人，希望民眾回過頭來看到文學跟影視作品的連結。」

台文館館長陳瑩芳表示，文學跟影視的共通性在於「說好一個故事」，1980年代台灣興起的新電影浪潮，間接掀起文學改編的風潮，從忠於原著，慢慢融入編劇跟導演的生命經驗，到近年加入科技創造魔幻場景，甚至可能影響文學本身發展以及類型擴展，「改編不再是單向的，而是雙向的，甚至是多向的。」她也預告，台文館將於明年台北國際書展文學書區、台南本館的特展，持續探討文學改編影視的發展。

《花甲男孩轉大人》原著作家楊富閔提到，期待觀眾能透過展覽打開對於文學史的想法，探討文學史的作品就能被重新看見、重新詮釋，談論改編作品時也能創造新的可能。

展覽呈現近年來深受國人喜愛的代表作品，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》、《誰是被害者》、《返校》、《八尺門的辯護人》等，將台灣文學的深刻內涵與社會脈動緊密結合，激起廣泛共鳴。展覽詳詢台灣文學基地官網及臉書粉絲專頁。

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