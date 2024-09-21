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【藝術文化】像素之神：數位台灣在西班牙知名L.E.V.數位藝術節登場

2024/09/21 05:30

左起藝術節策展人Nacho De La Vega、Team9黃威愷、陽春麵研究舍莊向峰、陳姿尹、藝術節策展人Cristina De Silva、屠宰場藝文特權總監José Luis Romo、駐西文化組組長張祐瑄、藝術家黃心健與曹筱玥合影。（駐西班牙代表處文化組提供）左起藝術節策展人Nacho De La Vega、Team9黃威愷、陽春麵研究舍莊向峰、陳姿尹、藝術節策展人Cristina De Silva、屠宰場藝文特權總監José Luis Romo、駐西文化組組長張祐瑄、藝術家黃心健與曹筱玥合影。（駐西班牙代表處文化組提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕我國駐西班牙代表處文化組與西班牙知名「L.E.V.數位藝術節」合作，推出「像素之神：數位台灣」（Pixel Gods：Taiwán Digital）新媒體藝術展，於當地時間19日在馬德里屠宰場藝文特區（MATADERO）開幕，藝文特區總監José Luis Romo、藝術節策展人Cristina De Silva、Nacho De La Vega等人皆出席，甫結束奧地利林茲電子藝術節參展的台灣藝術家黃心健，也與Team9黃威愷、陽春麵研究舍等藝術家，親自於現場導覽。

「像素之神：數位台灣」於西班牙時間19日晚間在馬德里屠宰場藝文特區開幕。（駐西班牙代表處文化組提供）「像素之神：數位台灣」於西班牙時間19日晚間在馬德里屠宰場藝文特區開幕。（駐西班牙代表處文化組提供）

駐西文化組組長張祐瑄表示，此次「像素之神」精選4組藝術家作品，分別具有不同的特色及代表性。特別的是，藝術節的雙策展人也是這次「數位台灣」的策畫，為期3週的展覽，展期至10月13日。其中，黃心健及法國電子音樂家Jean-Michel Jarre互動式VR體驗作品《自監體》，帶人反思「監視」如何深植於文化脈絡，甚至影響我們對於真實的認知，將展至9月22日。21日晚間另有黃心健講座「為可能的未來設計虛擬世界」。

曾獲2023年林茲電子藝術獎評審團榮譽獎的陽春麵研究舍說，像素已成為當代生活不可或缺的載體，此次展出《如何使用AI提升照片品質》，即想藉AI的降噪及調降解析度功能，探索AI與人類的互動想像。

兼具牙醫師、生物藝術家等多重身分的顧廣毅，多螢幕錄像裝置作品《水之眾神》，探討氣候變遷，是否將導致社會因對於水的威脅感，而產生價值觀崇拜。跨領域創作團隊Team9則表示，很高興能在藝術節展出作品《文字遊戲計劃》，「看到觀眾欣賞我們熟悉而他們陌生的正體中文，很有意思。也很期待觀眾如何去把玩《文字遊戲》。」

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