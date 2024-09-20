西班牙L.E.V.數位藝術節特別企劃 馬德里展台灣「像素之神」

藝術節策展人Nacho De La Vega、Team9黃威愷、陽春麵研究舍莊向峰、陳姿尹、藝術節策展人Cristina De Silva、屠宰場藝文特權總監José Luis Romo、駐西文化組組長張祐瑄、藝術家黃心健與曹筱玥合影。（駐西班牙代表處文化組提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕我國駐西班牙代表處文化組與西班牙知名「L.E.V.數位藝術節」合作，推出「像素之神：數位台灣」（Pixel Gods：Taiwán Digital）新媒體藝術展，於當地時間19日晚間在馬德里屠宰場藝文特區（MATADERO）開幕，屠宰場藝文特區總監José Luis Romo、藝術節策展人Cristina De Silva、Nacho De La Vega等人皆出席，黃心健、Team9黃威愷、陽春麵研究舍等藝術家，親自於現場導覽。

「像素之神：數位台灣」於西班牙時間19日晚間在馬德里屠宰場藝文特區開幕。（駐西班牙代表處文化組提供）

駐西組文化組長張祐瑄表示，「L.E.V.」雙策展人去年受文化部邀請訪台，並自費留台近一個月，與台灣相關領域機構與藝術家深度交流後，感受台灣數位科技藝術多元創作的能量，因此特別策劃此次「數位台灣」的展出，為期3週，將展出至10月13日。

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其中，黃心健及法國電子音樂家Jean-Michel Jarre互動式VR體驗作品《自監體》，帶人反思「監視」如何深植於文化脈絡，甚至影響人們對於真實的認知，將展至9月22日，黃心健也將於當地9月21日晚間，舉辦講座「為可能的未來設計虛擬世界」。

黃心健的互動式VR作品《自監體》供參觀者體驗。（駐西班牙代表處文化組提供）

甫結束奧地利林茲電子藝術節參展的台灣藝術家黃心健表示，感謝文化部及所有支持者與夥伴，讓他能在馬德里與來自全球的藝術家們進行深度交流和啟發性的對話。尤其此次「台灣館」的盛大開幕，無論是藝術的共鳴還是文化的碰撞，都可說意義非凡。

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