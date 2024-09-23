【藝術文化】日本藝術家新宮晉個展 10月展出

新宮晉〈Silent Water〉，不鏽鋼、鋁，234 x 202.5 x 202.5 公分，2024。（富邦美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕繼「真實本質：羅丹與印象派時代」和「梵谷：尋光之路」等大展後，富邦美術館將於10月推出「新宮晉：宇宙—風之旅人」特展，聚焦日本風動藝術家新宮晉1990年代起至2024年的作品。

富邦美術館說明，新宮晉以大型動力雕塑聞名，其善於結合金屬結構與自然元素，創造出充滿童趣又優雅的雕塑，運用風、光、水等主題，將自然能源的力量轉變為視覺裝置藝術。此次展覽預計展出他的一系列創作，包含雕塑、繪畫、手稿、作品模型、紀錄片以及童書出版品等，展現藝術家全方位的創作能量。

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新宮晉1937年生於日本大阪，畢業於東京藝術大學油畫專業，之後前往義大利羅馬美術學院學習油畫，曾擔任美國哈佛大學視覺藝術研究中心的駐校藝術家；50歲後，他開始嘗試在戶外展出作品，並開啟與倫佐．皮亞諾的合作。進入花甲之年，他開始在自然生態中展出作品，並為「Issey Miyake巴黎1999春夏系列」設計舞台布景；70歲之後，他發起多項人文與自然相關計畫，透過工作坊開始與孩童接觸，更於2013年在日本兵庫縣三田市設立「風之美術館」，此一雕塑公園展示新宮晉12件動能雕塑；80歲以後，他更將對永續與和平的追求，延續至世代的傳遞與思量未來的重要性，藉由各種藝術形式的藝術活動，教導孩童世界與自然的奧妙和美好。

展期從10月12日至2025年2月7日，在富邦美術館登場。

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