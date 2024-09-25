【藝術文化】紐西蘭原住民影像展 看見毛利人守護民族歷史正義

人權博物館舉辦紐西蘭原住民毛利人特展，即日起至明年3月23日。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕文化部國家人權博物館昨天舉辦「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展開幕活動，希望透過影像敘事的力量，呈現毛利人在歷史洪流中的生命處境，以及守護自身的正義價值與尊嚴，期盼做為台灣推動原住民轉型正義的借鏡，展期即日起至明年3月23日，在國家人權博物館景美紀念園區舉辦。

特展由人權館主辦、紐西蘭商工辦事處協辦，策展人為台灣太平洋研究學會理事長林浩立、常務理事郭佩宜，並邀請紐西蘭電影人凱薩琳．葛萊姆擔任影片策展人，開幕儀式由台灣原住民阿美族頭目林建昌為活動祈福，紐西蘭及毛利人代表演出傳統吟唱。

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人權館指出，特展透過影像敘事的力量，真實呈現毛利人在歷史洪流中的生命處境，以及如何守護正義價值與尊嚴，期盼以紐西蘭經驗做為台灣推動原住民轉型正義的借鏡，促進台灣社會共同省思，追求公平正義與人權價值的未來。

文化部表示，特展從毛利人登陸紐西蘭出發，介紹原本居住在「長白雲之鄉」紐西蘭的毛利人，面對18世紀移入的歐洲墾殖者，彼此從貿易、合作到衝突的多重互動；在英國殖民治理下，毛利人曾試圖透過簽署獨立宣言及「懷唐伊條約」維護主權，卻仍在經濟與社會層面遭受歧視與不平等對待，造成土地、語言及文化快速流失。

展覽主軸包括「毛利之地」、「在翻譯中流失的主權」、「壓迫與抵抗：風起雲湧的毛利社會運動」、「未竟的歷史正義之路」4大單元，透過劇情片、紀錄片及影像報導等多元敘事作品，展現毛利人面對殖民創傷與不義時，積極爭取道歉、賠償與和解，並訴說真相。

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