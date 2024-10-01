【藝術文化】關渡國際自然藝術季開跑 藝術家視角與自然對話

台灣藝術家曾莉珺《初 seed》以16毫米黑白膠卷底片擷取影像，關注對自然的探索與反思。（杜秀良攝，關渡國際自然藝術季提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市野鳥學會關渡自然公園管理處主辦的關渡國際自然藝術季，今年以「生態，作為一個思考」為題，邀集泰、法、日、台4國藝術家，以裝置、錄像、繪畫等展開現地創作7件作品，打造人與藝術、自然的對話，探討人與自然的關係。即日起至12月31日，在關渡自然公園登場。

策展人廖柏森表示，今年藝術季希望明確宣示與強調人與環境關係的重建，並且尋求永續的概念，希望透過作品展現生態觀察，並以藝術改變人與環境之間的關係與姿態。

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關渡國際自然藝術季舉辦至今已邁入第19年，今年邀請來自泰國的Anusorn Tunyapalit、法國Fiona Paterson、日本菅野麻依子3位國際藝術家，以及3位台灣藝術家郭俞平、曾莉珺、陳有德，透過作品回應「後疫情」時代中，人們以接觸「自然」做為恢復「社會秩序」的一種另類方法。其中，曾莉珺作品《初 seed》以16毫米膠卷底片拍攝影像，透過緩慢的運鏡與微觀視角，重構人與自然之間的關係，更創造「明室」與「暗室」，邀請觀眾探索內在和外在的生命經驗與自然世界。

藝術季期間，舉辦多元自然藝術體驗以及工作坊，每週末推出不同的藝術活動以及藝術作品導覽，詳詢關渡國際自然藝術季官網。

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