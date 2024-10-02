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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 崑南／有一種味道

2024/10/02 05:30

◎崑南◎崑南

◎崑南

天黑雨急的一個下午

我嚼著苦瓜追歷史

鯇魚拖出一幅下江南

她說沒有人的地方最快樂

常躲在衣櫃裡享受獨獨

我吃著麵條想念愛過的女人

熱呼呼的每一個清晨

她說最好是沒有呼吸的

她說最開心的是一世咬文字

今年的塞納河流向那個星球

在西班牙街頭肯定看不見鐵塔

我曾經牽著她的手

忽然變成一個牽亡的儀式

滑板在地面擦出了火花

從一個城到另一個城的盡頭

當然是你 是你撕下亨利．米勒的一頁

跳出的大小蠍子吱吱作響

就這樣安睡了好幾個春秋

為什麼還要問我曾否愛過她呢

我記得想弄麥皮時沒有奶

我記得你笑得像開邊的無花果

我記得炒芥蘭炒到無顏無色

她說得對僅是這次說得對

我不懂愛任何人只愛自己

沖杯炭燒咖啡不如泡一壺白茶

發黃的照片始終有一種味道

母親埋頭煮當歸的味道

躺在子宮十月的味道

母親說生我時順產但我總不聽話

還知道太陽黑子的味道

你笑了 說不如到酒吧去

季候風剪走了一切

沒有鏡子也看出眉髮的滄桑

炎夏多憂心 我不會流淚

在酒吧 杯中冰塊盡碎

是你那雙曬傷了的手

你說未見過我流淚

我想知肌膚這麼炙紅痛嗎

天黑雨急的一個下午

日月盈昃

天黑雨急的一個下午

上大人孔乙己

天黑雨急的一個下午

無無明亦無無明盡

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