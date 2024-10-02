限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 崑南／有一種味道
◎崑南
◎崑南
．
天黑雨急的一個下午
我嚼著苦瓜追歷史
鯇魚拖出一幅下江南
她說沒有人的地方最快樂
常躲在衣櫃裡享受獨獨
我吃著麵條想念愛過的女人
熱呼呼的每一個清晨
．
她說最好是沒有呼吸的
她說最開心的是一世咬文字
今年的塞納河流向那個星球
在西班牙街頭肯定看不見鐵塔
我曾經牽著她的手
忽然變成一個牽亡的儀式
滑板在地面擦出了火花
從一個城到另一個城的盡頭
．
當然是你 是你撕下亨利．米勒的一頁
跳出的大小蠍子吱吱作響
就這樣安睡了好幾個春秋
為什麼還要問我曾否愛過她呢
我記得想弄麥皮時沒有奶
我記得你笑得像開邊的無花果
我記得炒芥蘭炒到無顏無色
她說得對僅是這次說得對
我不懂愛任何人只愛自己
．
沖杯炭燒咖啡不如泡一壺白茶
發黃的照片始終有一種味道
母親埋頭煮當歸的味道
躺在子宮十月的味道
母親說生我時順產但我總不聽話
還知道太陽黑子的味道
你笑了 說不如到酒吧去
．
季候風剪走了一切
沒有鏡子也看出眉髮的滄桑
炎夏多憂心 我不會流淚
．
在酒吧 杯中冰塊盡碎
是你那雙曬傷了的手
你說未見過我流淚
我想知肌膚這麼炙紅痛嗎
．
天黑雨急的一個下午
日月盈昃
天黑雨急的一個下午
上大人孔乙己
天黑雨急的一個下午
無無明亦無無明盡
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應