【藝術文化】郭虔哲領軍紐約CDK三重奏 10/20登台巡演「黃金時代的聲音」

郭虔哲（右起）與戴莫尼、柯涅2位好友共組的CDK三重奏，將登台演出。（郭虔哲提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在古典音樂家中，大提琴家郭虔哲（Kenneth Kuo）算是相當特立獨行，他曾在茱莉亞音樂院就學時，為賺錢跑婚禮演奏攤而被教授斥責，耶魯大學畢業後自創音樂學校，還開設樂器租售公司，成為大賺錢的商人。但郭虔哲從未忘記音樂家的身分，他與美國知名小提琴家阿圖羅．戴莫尼（Arturo Delmoni）及法國青年鋼琴家馬修．柯涅（Matthieu Cognet）組成的CDK三重奏，將於10月20日登台巡演，其中還包括一場與機長歌手廖柏青的跨界演出。

雖然在美國成長，但郭虔哲始終對台灣懷抱深切的情感。（記者凌美雪攝）

從小父母離異、12歲就隨母親到美國的郭虔哲，自高中開始自力更生，父親希望他成為務實求生的音樂家，因此，養成他自我磨練在西方社會闖出一片天的膽識，從不隱藏自己想當音樂家又想賺大錢的夢想。對於兼具商人與音樂家雙重身分，郭虔哲在接受記者專訪時表示，藝術透過商業管道讓人周知是無可避免，而換個角度回看自己的生涯，或許就因為有錢所以無後顧之憂，讓他更能專注並享受音樂家的演奏生涯。

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現任華航機長的廖柏青也是知名民歌手。（廖柏青提供）

郭虔哲師承大提琴名家夏畢洛與派瑞索，曾獲《弦樂雜誌》讚譽其演奏「優美溫暖，完美表達浪漫靈魂」，2023年成為首位在美國大都會棒球場演奏國歌的大提琴家，今年更受邀於賴清德總統就職國宴演出。但今年50歲的郭虔哲，提到生日願望，竟是回到台灣，舉辦一場可以讓所有親友共聚一堂看他演出的音樂會，於是，有了10月份的2場CDK三重奏「黃金時代的聲音：傳承與創新」。

而為了完成郭虔哲的願望，曾被馬友友讚譽是「極富天賦的音樂家和完美小提琴手」的戴莫尼，將首度訪台。郭虔哲表示，戴莫尼是海飛茲最後傳承弟子，他獨特的演奏風格體現了小提琴藝術浪漫溫暖的特質，展現出上世紀以來小提琴黃金年代大師級演奏家的風範，目前是紐約市芭蕾舞團的榮譽樂團首席；另一位成員柯涅則是活躍於歐美的鋼琴家，擅長獨奏和室內樂演奏，目前也任教於茱莉亞音樂學院與寇蒂斯音樂學院。

3人將於10月20日在高雄衛武營表演廳、10月26日在台北國家兩廳院演奏廳演出，呈現「黃金時代的聲音：傳承與創新」，演出舒伯特《第1號降B大調鋼琴三重奏》及柴可夫斯基《A小調鋼琴三重奏》。由於2場音樂會票房已幾近完售，郭虔哲決定再加開1場風格更加特別的跨界音樂會「美麗境界（Somewhere Wonderful）」，10月24日在台北花漾展演空間，由CDK三重奏攜手廖柏青共同演出。

機長歌手廖柏青跨界共演

追尋美麗境界

現任華航機長的廖柏青，是郭虔哲從小一起長大的表兄弟，兩人各自在不同領域的音樂中找到了熱愛與寄託。廖柏青曾入選大學城的民歌手與國家青年友好訪問團赴歐洲巡演，至今仍時常參加民歌演唱會，他在疫情期間為排解焦慮並與親友互動，試著在防疫旅館中直播唱歌，意外吸引了大批粉絲支持，線上「Ben所」（在洗手間直播）演唱會已超過百場。

「美麗境界」音樂會的曲目多為跨界且耳熟能詳的音樂，CDK三重奏將演出孟德爾頌《D小調第一鋼琴三重奏》、電影《女人香》的配樂〈Shall We Tango〉與百老匯名曲〈紐約紐約〉，3位音樂家也將各自獨奏2首曲目；廖柏青則邀請了台灣流行音樂界的頂尖音樂人共同參與，將熟悉的西洋與國語經典老歌重新詮釋，希望所有聽眾都能在不同的音樂旋律中，找到屬於自己的「美麗境界」。音樂會詳詢專網（https://www.beclass.com/rid=294d9ae66bc81489a0dd）

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