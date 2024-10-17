【自由副刊．極短篇】 林新惠／那人

◎林新惠

◎林新惠

睡前，眼藥水滾落床底。她打開手機燈源，向床底探去。眼藥水是找到了，但在眼藥水旁，還有一張熟睡的臉。燈源順著臉容往下照射，她才看清：有一個人睡在床底下。

她驚詫躲回床上，腦裡跑過無數種遐想，沒有一種讓她行動。恍惚間她睡著了或者沒有，但再度清醒時已是白日。當她膽怯地張望床底，那裡早已沒有那人。

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夜裡，她再度打開手機燈光，再度照見那人。這次她冷靜下來，才發現那人的身體微微透明，像是全像投影。那人只是不驚擾任何地睡著。於是她放軟了心，摺疊好一張毛毯推到那人身邊。隔天醒來，毛毯在床底散開。她曉得那人沒有起床摺被的習慣。

她逐漸習慣有人睡在床底的夜晚。習慣為那人張羅毛毯，醒來後收拾毛毯。隻身一人在外，她沒有其他地方，卻也因此安下心來和那人同居。

後來她從交友軟體配對到另一人。從約吃飯，約到她家門口。她把鑰匙插入門孔，門卻是從內反鎖，外頭打不開。她先是困惑試了幾回，而後下意識按門鈴，拍門，向裡面喊開門，彷彿裡面住著熟識的家人。

「你不是說你一個人住嗎？」交友軟體的人問。

她倉皇回身，才發現那人的眼神已經從漫談的癡醉醒來，充滿防備且不信任。

她背貼著打不開的鐵門，冷冷地流汗。說什麼都像是謊言。她只能噤聲。

直到門鎖由內解開、門緩緩拉開的聲音，代替她回應了那人。

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