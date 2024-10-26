【藝術文化】響應台南400壓軸大展 奇美畫師們今日登場

奇美博物館全新策畫的「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」特展，精選58幅珍藏，引領觀眾感受400年前結合了科學檢測、藝術史研究，揭密作品背後的故事。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館全新策辦的「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」特展今天登場，精選58幅珍藏，結合科學檢測、解析，以及文史研究，引領民眾回到藝術爆炸的400年前，感受當年流行的風潮與技法、蘊藏的寓意，並揭開創作者的職人之路，展出內容多元豐富。

首度亮相的〈酒館內的嬉樂人群〉作品，諷刺隱藏在道德禮俗社會風氣下的真實面貌。（記者吳俊鋒攝）

「畫師們」是奇美博物館繼國際大展「從拉斐爾到梵谷」後又一鉅獻，16、17世紀的尼德蘭，因貿易發達、經濟繁榮，帶動中產階級興起，造就市場需求，考量商業利益，進而發展出多樣且彈性的創作模式。

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奇美為特展規畫4大單元，一窺尼德蘭時期藝術圈的生存攻略，包含「那是個什麼樣的年代」、「如何成為一個專業畫師」、「有哪些作品主題」、「會遇到哪些研究難題」。「那是個什麼樣的年代？」指出大航海時期迎接前所未有的繁盛，從代表畫作中可感受到豐盈富饒的輝煌榮景；「如何成為一個專業畫師？」公開當時藝術家職人之路的訓練模式，並介紹相當關鍵的「轉移草稿」技法。

「有哪些作品主題？」突顯16、17世紀尼德蘭藝術「多元豐富」的重要特色，但經常「畫中有話」，暗藏警世梗；「會遇到哪些研究難題？」則是深入淺出地介紹如何採用科學方法來檢測，甚至發掘曾經修改的痕跡。

另外，展場還穿插「轉移構圖」、「木紋觀察」、「大卡榫」、「光學」、「材料與步驟」、「風俗靜物自拍」6項互動體驗，讓民眾秒懂畫師工坊的日常，對尼德蘭藝術有更深刻的認知。

館方強調，「畫師們」為歷時12年的研究成果，也是響應「台南400」的壓軸大展，帶領民眾認識當時世界彼端的文化，期待帶來更寬廣的藝術視野。

配合「畫師們」特展，館方還安排系列研習活動，讓親子體驗400年前學徒的工作坊日常，如繪畫材料的準備與製作、構圖轉移技術的訓練等課程；周邊商品也有獨家設計的展覽專書、明信片、資料夾、荷蘭文創品牌等，將藝術融入生活中。

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