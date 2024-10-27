【藝術文化】連結台南蔬果印象 走路草農藝團打造裝置藝術迷宮

由走路草農藝團結合6種台南蔬果打造「四季美滿，百年開箱」裝置藝術作品，與新化果菜市場（後）的流線型建築產生對話。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台南報導〕由台南市政府文化局舉辦的「台南400農漁地景藝術節」，以「生生萬物」為題，邀請6組藝術家團隊，包含走路草農藝團、劉哲安、林舜龍、莊志維、盂施甫、胡乘祥等藝術團體，透過與農漁產業相關的知名地點為核心，融合在地人文歷史的視角，現地製作6座大型裝置藝術品，即日起至2025年4月30日，在台南地區登場。

其中，位於新化果菜市場的「四季美滿，百年開箱」，由走路草農藝團結合6種台南的蔬果，如哈密瓜、青皮椪柑、白蓮霧、芒果、鳳梨、仙桃果等打造藝術裝置作品。走路草農藝團受訪時表示，作品的原型發想來自2022年創造出的NFT作品「宇宙物產計畫──滴水金煌芒果樹」，其應用像素風格，創造一株會不斷生產NFT芒果的芒果樹，而「四季美滿，百年開箱」銜續前作設計，並加以發展更多與地景的連結，透過硬體結構打造出一座不只可供欣賞，也可供民眾休憩的迷宮展區。藉此呼應新化果菜市場建築的流線型波浪屋頂與空中梯田。

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走路草農藝團說明，「前年到訪新化市場時，看整體建築與環境覺得很漂亮，但發現除了商場之外，無太多可供民眾休憩處，此次便設計出一個可供民眾或觀眾歇腳的藝術空間，也藉此與原建築對話，拉近藝術與當地民眾的距離。」此外，遮蓋在迷宮結構上的帆布，取材自水果紙箱上的圖案，讓箱體的原始圖案與像素風格產生對比，提供公共藝術與當地物產的連結線索。詳詢「台南400農漁地景藝術節」官網（https://reurl.cc/NldlLp）。

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