【藝術文化】拚文化觀光 文化部、故宮參加台北旅展提策略

文化部於ITF台北國際旅展開幕首日，邀請旅遊產業業者及在地團隊簽署文化觀光合作推動備忘錄。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2024 ITF台北國際旅展」昨（1）日於南港展覽館開幕，文化部以「我的島嶼 ACTION！」參展，並於開幕首日由文化部政務次長王時思與旅遊產業業者及在地團隊代表，簽署文化觀光合作推動備忘錄，盼藉由跨域合作，推動更具在地文化特色且兼具知性與趣味的文化遊程。此外，國立故宮博物院也將百年院慶相關訊息與人氣商品搬到旅展現場，號召民眾到故宮來一趟秋天的藝術旅行。

「文化帶路ON THE WAY」今年以「我的島嶼ACTION！」為題，由10部台灣影劇作品延伸設計10條主題故事遊程。（文化部提供）

文化部自2020年建立文化帶路ON THE WAY文化觀光品牌，每年設定不同主題推展台灣文化旅遊，今年主題「我的島嶼ACTION！」，以台灣引發海內外討論的熱門影劇，深入故事場景設計出10條不同主題故事遊程，如「KANO」從日治時期農林培育學校「嘉農」出發，認識嘉義林業文化；為支持花蓮地震復甦，特別規畫「太陽的孩子」，於花蓮水梯田間聆聽部落耆老述說復育海稻米的故事；還有「想見你」，從台南安平建城感受台灣400年走過的文化積累等。

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文化部表示，近年辦理文化帶路，觀察到永續議題、行程獨特性、地方關懷等，都成為民眾選擇旅遊產品的原因之一，今年邀請合作夥伴包含旅行社、飯店、線上旅遊平台、在地團隊等，由文化部提出具豐富敘事性的文化遊程，結合觀光消費市場，讓更多民眾得以有更多樣的管道接觸文化旅遊。

文化部也正規畫建構百大文化基地，包含社區營造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，形成文化基地，文化帶路將納入並推廣，結合更多資源，讓文化也成為觀光的動力。「文化帶路」詳情可詢專網（https://culturetravel.moc.gov.tw/）。

至於將於明年（2025）慶祝100週年的故宮，此次參展重點就是以「故宮100+」為題，除有故宮南北院區精采展覽資訊、門票與餐飲優惠，還展示高達70公分、1000%限量聯名款〈清明上河圖〉庫柏力克熊，當日單筆消費滿仟即可獲得抽籤券，有機會購入特別選號的庫柏力克熊。故宮展區還將於今、明（2、3）兩日下午舉辦「策展人有獎徵答」，參加者有機會獲得限定贈禮，以及「小翠與你chill遊故宮」見面會。詳情可見故宮FB粉絲專頁。

「2024 ITF台北國際旅展」即日起至4日舉辦。此外，故宮北院響應「2024台北白晝之夜」，將於今日晚間17至21時開放免費參觀，並邀請Skyline天際線融合爵士樂團特別演出「故宮爵士夜」音樂會。

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