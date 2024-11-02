【藝術文化】富藝斯2024秋拍台北預展 常玉曲膝仰臥裸女 II領銜

皮耶·蘇拉吉〈畫作 202 x 143公分，1967年9月25日〉油彩、畫布，1967。（富藝斯提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕富藝斯香港秋季拍賣台北預展昨（1）日在和泰產險大直大樓登場，集法國、香港、日本等地拍賣珍品，聚焦現代及當代藝術及逾百件鐘錶臻選拍品。此次備受關注的作品，有首次登上拍場的常玉〈曲膝仰臥裸女 II〉，以及法國皮耶．蘇拉吉（Pierre Soulages）〈畫作 202 x143公分，1967年9月25日〉。

常玉〈曲膝仰臥裸女 II〉油彩、纖維板，67 x 120公分，1956-1960。（富藝斯提供）

熟悉常玉作品者，當對其裸女畫作不陌生，他融會中國傳統書畫以及西方油畫的精髓，多以粗黑線條勾勒女體，婀娜的背脊一筆成形，豐腴的大腿則一筆到底。首登拍場的重要鉅作〈曲膝仰臥裸女 II〉可謂當前法國私人珍藏中僅存的最大尺幅常玉裸女作品，此作出自常玉創作生涯後期，他以大膽的構圖和簡潔有力的線條，將中國山水畫意念融入西方裸體畫中，結合東方藝術底蘊重新演繹西方經典，反映他對藝術、時代和人生在世的執著追求。

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在常玉於創作生涯後期所繪的6幅構圖和色彩相似的畫作中，〈曲膝仰臥裸女 II〉為僅有兩幅具常玉親筆簽名的其中一幅，足見他對此作品的重視。

此外，法國大師皮耶．蘇拉吉的〈畫作 202 x 143公分，1967年9月25日〉首登拍場，作品畫面上黑與白形成強烈對比，但又能和諧共存，是蘇拉吉在世界各地廣受推崇的藝術境界。預期估價可逾新台幣9千萬元。預展將展至明日下午6時。

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