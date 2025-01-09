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【藝術文化】兒童布袋戲劇本創作徵選揭曉 3劇團媒合成功
雷音劇坊團長陳建霖（左起）、蘇恆毅、五洲勝義閣掌中劇團團長曾嘉民、洪瓊芳、傳藝中心主任陳悅宜、真雲林閣掌中劇團團長李京曄、鄭玉姍合影。（傳藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心首次舉辦的「兒童布袋戲劇本創作徵選」，昨（8）日在台灣戲曲中心揭曉，從34本劇本中選出6本優秀作品，並舉行頒獎典禮，特優得主為鄭玉姍（獎金10萬元）、優選得主為洪瓊芳與蘇恆毅（獎金各6萬元），以及佳作得主宋易勳、李奕賢、郭昭伶（獎金各4萬元）。
傳藝中心主任陳悅宜表示，推動兒童表演藝術是文化部長李遠上任後相當重要的藝術扎根政策，此次徵選吸引各界創作好手踴躍投稿，6部入選作品都是在激烈競爭下，由評審嚴格選出的佼佼者。
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為了推動劇本類從案頭真正落實於舞臺，傳藝中心首次扮演媒人婆的角色，辦理媒合說明會，讓有興趣的布袋戲團與入選編劇面對面互動交流，最終促成3個團隊媒合成功，分別是「真雲林閣掌中劇團」攜手鄭玉姍《小虎的實習歷險記》；五洲勝義閣掌中劇團與洪瓊芳《原來你佇咧》；雷音劇坊與蘇恆毅《青瞑的龍蛇無青瞑》結緣。獲得特優與優選的3部作品將實際搬上舞台演出，預計於今年6月在戲曲中心試演後，再推廣進校園巡迴演出。
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