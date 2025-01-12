【藝術文化】史博館退役舊建材再利用 變身限量文創商品

史博館整建過程中，汰換了約9成舊瓦，換上新瓦，圖為部分保留舊瓦與新瓦的現狀，汰換掉的舊瓦則變身文創商品。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕創立於1955年的國立歷史博物館，自2018年閉館展開館舍建築整修補強工程，歷經5年多，終於在2024年2月重新開館。改建工程中，有一項特別的內容，就是汰換部分狀況不佳的破損舊瓦，換上新瓦。而在文化傳承與環保永續的概念下，史博館與設計工作者合作，將舊瓦變身為文創商品，成為獨具文化資產意義的限量文創商品。

汰換的建築木料，擷取于右任〈國立歷史博物館建館記草書八聯屏〉作品，創作成「我是大美術家」、「有貢獻之文物」、「努力成為歷史」3款手帳印章。（史博館提供）

這些與汰換舊瓦相關的文創商品，運用磚瓦破碎注漿再製、瓷土釉藥與瓦粉結合、大理石重整加工等技術，讓廢棄建築材料結合史博館館藏圖像，轉化為文創商品重獲新生。比如「荷花圓盤」以館藏常玉〈荷花〉為設計元素，利用大理石的沉穩搭配荷花的高雅，展現水墨畫風與當代工藝融合的創意；「山水擴香石」衍生自李義弘〈花東縱谷〉作品，呈現山脈層次及川水流動的意境；「水波紋置物盤」則是以藝術家王南雄作品〈瀑布〉為靈感，採奔流的水泉產生一圈圈的漣漪為意象，製成2款不同色系的置物盤，象徵史博館的紅牆、綠瓦，同時意喻時光流逝與文化傳承，如同文物與故事，不斷延續並影響未來世代。

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以汰換舊瓦相關的文創商品，包括荷花圓盤（右上起順時鐘方向）、水波紋置物盤、及山水擴香石。（史博館提供）

此外，汰換的建築木料也改造為多款文青小物，包括以書法大師于右任的〈國立歷史博物館建館記草書八聯屏〉作品為靈感，創作成3款手帳印章，可隨身攜帶、隨處隨印；另以典藏〈福祿壽〉版畫及傳統糕餅刻模圖樣，開發「福祿壽糕印鑰匙圈」；還有結合常玉畫作與史博館建築身影的「木製名片座」等。

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