細品來自喜馬拉雅山脈的精華 TWG TEA「2024 大吉嶺春摘茗茶」限量登場

TWG Tea年度限量珍品「2024 大吉嶺春摘茗茶」，從喜馬拉雅高原空運直送，風味獨特被譽為「紅茶之王」。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕品味一杯好茶，就像身履其產地，感受茶湯背後的茗茶傳奇。世界奢華茶葉品牌TWG Tea持續探索世界各地著名的茶園、嚴選頂級品質的茶葉，積極打造「茗茶中的精品」，更於每年春末第一時間上市「初摘大吉嶺系列」，讓品茗鑑賞家享受不間斷的奢華品茗之旅。今年度「2024 大吉嶺春摘茗茶」（2024 Darjeeling First Flush Tea）已限量登場，來自聞名遐邇的大吉嶺產區，在初春黎明時分首批手工採摘的新鮮春茶，產量珍貴稀少，由喜馬拉雅高原空運直送，經淬鍊後散發豐富香氣、口感細膩，被譽為最尊貴的「紅茶之王」，加上整體茶罐設計低調奢華，充滿鮮嫩綠意飾以橘紅與燙金增添活力感，從茶罐到茶葉，以一貫的高品質擄獲人心。值得一提的是，TWG Tea積極落實企業社會責任，為茶園合作夥伴提供學童教育及社區醫療服務，在每一杯大吉嶺背後，為環境永續與社區關懷貢獻一份心力。

「2024 大吉嶺春摘茗茶」每一片皆由純手工採摘「一心二葉」，約20,000到22,000個嫩芽方能產出一公斤的初摘大吉嶺茶葉，賦予極致的品茗體驗。（TWG Tea提供）

每年當春天來到喜馬拉雅山脈的中心、隨微風翩翩起舞，一道黎明曙光灑下，新鮮嫩綠的茶葉枝枒伴著露水，閃閃綻放耀目光采。TWG Tea表示，為收穫珍罕特有的初摘大吉嶺茶葉，從氣候、土壤、有機栽培和採摘技術都有所講究，品牌每年春天都會前往世界第一高峰喜馬拉雅高原，尋覓優質的大吉嶺茶葉，其位於印度東北部的西孟加拉邦地區、海拔高達2,500公尺的青翠梯田，終年雲霧繚繞、土壤肥沃和雨水充沛等，得天獨厚的自然條件，孕育出大吉嶺獨特而絕妙的風味，故有「紅茶王者」之美譽。

請繼續往下閱讀...

「2024 大吉嶺春摘茗茶」茶香濃郁、帶有成熟水果和堅果的卓越風味，低調奢華的茶罐適合佳節送禮。（TWG Tea提供）

大吉嶺名列世界三大茗茶，一直以來受到各國茶葉愛好者的關注，TWG Tea「2024 大吉嶺春摘茗茶」標榜茶香濃郁、喉韻溫柔，回甘香醇富有層次，帶有成熟水果和堅果的卓越風味，將專屬喜馬拉雅高原的初春精華，收藏於嶄新的盛品系列（Grand Mode Tea Collection）。每一片茶葉都仰賴資深採茶師傅的純手工採摘技術，細膩挑選出珍貴且頂級的「一心二葉」，每採摘約20,000到22,000個嫩芽，方能產出一公斤的初摘大吉嶺茶葉、產量珍稀，加上從喜馬拉雅高原空運直送、更突顯其尊貴無比的價值，由TWG Tea以傳統工藝精心淬鍊後，將此非凡的大吉嶺，送到世界各地每一位品茗鑑賞家手中，完美賦予最極致的品茗體驗。

TWG Tea為茶園合作夥伴提供學童教育及社區醫療服務，在每一杯大吉嶺茶背後，為環境永續與社區關懷貢獻一份心力。（TWG Tea提供）

TWG Tea分享，在探索大吉嶺杯中絕佳品茗體驗的同時，品茗者也將踏上一段非凡茗茶之旅。TWG Tea一直以來親自造訪世界各地的茶園，除了確保最佳的茶葉等級與品質，更秉持企業永續經營理念，深入當地與茶園合作夥伴共同打造良好的種植環境與採摘生態，率先與茶葉愛好者共享每一片茶葉所帶來的無形價值。每一杯飄散悠遠茶香的大吉嶺茗茶背後，都仰賴一群採茶師傅的默默付出，人們品味到茶葉的美好，更歸功於他們辛勤投入第一線的勞動工作，自瞭解當地居民以茶園為家的習俗和傳統，TWG Tea以實際行動幫助當地居民及合作夥伴擁有更好的生活與保障，多年來持續落實企業社會責任，將環境永續及社區關懷作為首要方向，優先照顧大吉嶺合作茶園的採茶師傅及其家庭，包括為合作茶園建造活動中心、提供學童教育及社區醫療服務、臨終關懷等，更在當地豢養乳牛免費分發給所有工作夥伴，讓他們得以生產鮮乳自給自足、同時做為改善家庭生活的額外收入。TWG Tea將持續貢獻於茶產業永續經營，以良好立意最大化茶葉背後帶來的無形價值，希望透過品茗鑑賞家手中的每杯茶一同將這份理念傳承下去。

細細品飲TWG Tea「2024 大吉嶺春摘茗茶」，發掘茶杯中與眾不同的當季風味，限量版茶罐以柔和清新的青草綠、詮釋春茶嫩葉的生命力，飾以大膽亮眼的橘紅色及質感燙金，明亮繽紛的配色襯托出近期流行於時尚圈的低調奢華風，即日起於全台沙龍及精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台限量販售。更多相關訊息，詳詢TWG Tea全台沙龍及精品門市。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法