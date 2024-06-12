阿里山英迪格酒店攜手VOLVO匯勝汽車 推自駕暢遊阿里山專案

阿里山英迪格酒店總經理席雅酷，自信展示本次與Volvo匯勝汽車合作的體驗車款。（阿里山英迪格酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕鎖定暑假國旅商機，阿里山英迪格酒店攜手VOLVO匯勝汽車，即日起至12月23日開賣「自駕暢遊阿里山．一泊二食山林住房 專案」，入住VOLVO主題房（房價依不同房型及日期而異，另加15.5%稅金及服務費），方案內容包括VOLVO主題房住宿1晚、24小時VOLVO車款體驗、VOLVO主題迎賓小點1份、及雙人份「ton'u粟餐廳」以阿里山在地食材入菜的爐烤晚餐及翌日早餐，另特別加贈IHG優悅會2,000積分與VOLVO驚喜好禮，美好旅程提前從嘉義高鐵站展開，還可輕鬆暢遊阿里山二延平步道與石棹琉璃光等絕美祕境。

阿里山英迪格酒店「自駕暢遊阿里山．一泊二食山林住房專案」，以豪華房做為主題房之一。（阿里山英迪格酒店提供）

阿里山英迪格酒店總經理席雅酷（Jakub Sippl）表示，酒店自開幕1年以來，成功吸引大量台灣旅客入住、其中高達9成為IHG會員，並創下多組房客回訪超過4次的紀錄。根據酒店觀察，此客群特別重視旅遊舒適度和高科技智能配備，小美犀AI智能語音助理與客製化HandiGo行動禮賓APP的使用率高居全館設施之冠，詢問率前3高為鄰近景點推薦、交通方式以及在地美食。此次首度與同樣重視安全舒適以及永續理念的VOLVO匯勝汽車跨界合作，專為阿里山英迪格酒店的房客挑選出多款熱門新世代車款，奢華沉穩的造型、結合科技感十足的豪華座椅，攜手打造交通與住房雙重高質感的精采旅程。

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阿里山英迪格酒店頂樓的無邊際戲水池景色怡人、視野開闊。（阿里山英迪格酒店提供）

位於阿里山國家風景區內的阿里山英迪格酒店，具有得天獨厚的地理優勢，20分鐘車程即可抵達奮起湖老街；另外開車約10分鐘可至隙頂二延平步道觀雲平台，漫遊茶園步道，欣賞壯觀的雲海和夕照；而在約15分鐘車程的石棹琉璃光，可從制高點瞭望雲瀑與城市燈火交織的夢幻七彩大景。旅客透過自駕方案於嘉義高鐵站輕鬆取車，擁有專屬24小時用車服務人員隨時線上諮詢，安心感受其獨特的駕乘卓越性能，享受行駛於鄉道與山林間的樂趣。

頗受旅客好評的在地料理烹飪課，本季將以嘉義在地特色美食「火雞肉飯」及「白醋涼麵」為主題。（阿里山英迪格酒店提供）



「自駕暢遊阿里山．一泊二食山林住房專案」每日限量提供，需7天前預訂、入住日7天前可免費取消，此專案將提供多達5款的VOLVO車輛款式，包括休旅車系列的XC40、XC60、XC90；動感房車系列的S60、S90，款式依現場提供為主，僅限於「嘉義高鐵站」取車與點交，不提供異地還車服務。此方案目前僅限IHG官網、IHG APP或IHG全球訂房中心預訂，另於6月起至8月底，IHG鑽石會員、白金會員與洲際大使入住還可享受「My Time at Me Space 私享時光在私享空間」，享用飲品及茶點等會員禮遇。更多相關內容洽詢電話05-2586800轉888，或詳詢阿里山英迪格酒店官方粉絲專頁活動說明。

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