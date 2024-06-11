你是幾月壽星？墾丁凱撒邀壽星入住享優惠 最高現折12,000元

墾丁凱撒大飯店即日起至12月31日，推出「逸享凱撒壽星住房優惠」，雙人入住最低75折起。（墾丁凱撒提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕為搶攻壽星商機，墾丁凱撒大飯店即日起至12月31日，推出「逸享凱撒壽星住房優惠」，雙人入住最低75折起。活動期間，凡當月壽星持身分證件預訂逸享凱撒住房專案，6月入住1晚現折6,666元，7月入住2晚現折7,777元、8月入住2晚現折8,888元。以此類推，越晚生日折扣越多，12月壽星最高可折12,000元。專案入住除享發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐外，再贈季節野餐籃、雙人30分鐘SPA舒緩療程及當季主題活動體驗1次。而館內超高人氣「發現西餐廳」，則針對壽星推出平假日2人同行，當月壽星享半價優惠活動。

不論是生日派對、求婚或家族旅行，獨棟VILLA提供旅人玩樂之餘不受打擾。（墾丁凱撒提供）

CAESAR SPA標榜以健康自然的元素，融合觀、聽、聞、觸、嘗等感覺，提供靜謐放鬆祕境。（墾丁凱撒提供）

南台灣度假勝地墾丁凱撒，以豐富親子設施、生態體驗及刺激水上活動，深受旅人喜愛。看準壽星喜愛結伴出遊，墾丁凱撒於即日起推出「逸享凱撒壽星住房優惠」，針對館內3款頂級房型祭優惠，像是能遠眺海景或山景，擁有25坪寬敞起居空間的「豪華套房」；或是隱身樹林花叢間，自帶私人專屬花園及Jacuzzi按摩浴池的「豪華花園套房」；到佔地150坪，坐擁私人庭院、花園泳池、發呆亭及交誼廳的「獨棟VILLA」，多樣住宿選擇滿足不同的出遊需求。不僅如此，從入住即可體驗全方位VIP級禮遇，包括不必排隊等候享有禮賓專人1對1辦理住宿登記、優先保留餐廳景觀座位、專屬停車位到豐富的Mini Bar飲品，讓每位壽星享受無微不至的尊榮服務。

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擁有25坪寬敞起居空間的豪華套房，滿滿海洋元素營造悠閒舒適的海島風情。（墾丁凱撒提供）

墾丁凱撒豪華花園套房自帶私人專屬花園及Jacuzzi按摩浴池，適合想好好放鬆度假的旅人。（墾丁凱撒提供）

而館內超高人氣的「發現西餐廳」即日起至12月31日，同步推出壽星用餐優惠，平假日兩人同行當月壽星享半價優惠（另收原價一成服務費），不用額外加價，就能無限享用升級版的精緻甜點，及中式、日式及義法等多樣化佳肴，邀壽星與親友開心歡聚。更多相關內容詳詢墾丁凱撒官網。

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