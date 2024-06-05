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麗緻餐旅集團「愛在一起˙齊散播愛」公益瑜珈專案 6/15住房報名贈萬元大禮包

2024/06/05 17:26

麗緻餐旅集團2024「愛在一起˙齊散播愛」公益瑜珈專案，參加活動贈萬元好禮。（麗緻餐旅集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕自2020年起，麗緻餐旅集團攜手瑜珈名師、品牌夥伴舉辦「愛在一起˙齊散播愛」公益活動，以「挽衣袖、捐秀髮、瑜珈愛」3大元素構成，每年皆聚集千人一同共襄盛舉。5年來累計捐出46萬c.c.血袋，為上百位手術者提供緊急救難所需、17.2萬公分的秀髮，共製上千頂假髮為癌友再現美麗新生，與逐年穩定增加25%的善款予博幼基金會。今年於6月15至16日舉辦的「愛在一起˙齊散播愛」瑜珈愛專案，雙人成行含早餐及「筋膜放鬆與伸展」、「108拜日式」瑜珈課程2堂，不只提供優惠房價，還有額外加購享有原價1,800元買1堂贈1堂的瑜珈課程，加贈總價值超過萬元的大禮包。專案金額全部收入將贈予李家同博士所創建的博幼基金會，讓愛遠播。

2024「愛在一起˙齊散播愛」瑜珈愛，以熱血澆灌博幼基金會孩子們成長。（麗緻餐旅集團提供）

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示：「『愛在一起˙齊散播愛』是麗緻餐旅集團多年持續努力下，已培養累積至今破5千人自發熱心響應的捐贈者，與許多國際品牌的關注，發揮博愛精神與我們同行。今年更匯聚了3位瑜珈名師之愛與3個跨領域品牌共襄盛舉，期待幫助博幼基金會共同扶持偏鄉孩子學習不落人後。」即便在兩年疫情期間強調人際安全距離的議題籠罩下，愛心活動仍持續舉辦不間斷，為當時告急的血庫、癌友美麗的願景、與偏鄉孩子的持續學習挹注希望，因而成為麗緻餐旅集團極具指標性的愛心公益活動。

2024「愛在一起˙齊散播愛」瑜珈愛，報名即贈Space cycle課程體驗，價值近2,000元。（麗緻餐旅集團提供）

2024「愛在一起˙齊散播愛」瑜珈愛，課程加購贈維他命A護膚先驅ENVIRON艾維容青春彈力體驗組。（麗緻餐旅集團提供）

今年於6月15至16日舉辦的瑜珈愛專案雙人成行，每房售價4,400元+15.5%，額外加購享有原價1,800元買1堂贈1堂的瑜珈課程，加贈總價值超過萬元的大禮包，包含Space cycle課程券、英國經典瑜珈品牌agoy瑜珈輔具，與維他命A護膚先驅ENVIRON艾維容青春彈力體驗組等。今年的瑜珈老師同為國內知名瑜珈空間Space Yoga長期合作教學的名師，課程規畫由淺入深，間接且脈絡性的引領學員進入瑜珈世界，適合各種學習階段瑜伽習練者。專案每房兩人成行，更能以買1堂贈1堂的方式加選任兩堂時下熱門的課程，以1,800元享有3,600元之課程體驗，額外贈送遍佈全球70個國家的沙龍、診所使用的維他命A護膚先驅ENVIRON艾維容青春彈力體驗組，英國經典設計瑜珈品牌agoy瑜珈磚、麗緻餐旅集團小牛真皮書籤1個，同房兩人皆加購再享有延遲退房至14：00與客房升等1級等優惠，總價值近萬元。更多相關內容詳詢「愛在一起˙齊散播愛」公益瑜珈官網。

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