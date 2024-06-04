想拿免費iPhone15、空拍機等好禮 快來樂遊台北掃QR Code抽獎

「來台北，找樂點」集點活動即日起至7月31日，快來掃描QR Code累積點數，蒐集15處景點抽大獎。（台北市政府觀光傳播局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕台北擁有豐富的旅遊資源，從藝文到美食，吃喝玩樂無一不包，台北市政府觀光傳播局為持續推廣文化深度之旅，即日起至7月31日推出「來台北，找樂點」集點活動，遊客走訪市內多處蘊藏精采故事的文化景點，並使用台北市政府LINE官方帳號掃描QR Code，就能獲得合作店家優惠，還有機會抽中iPhone15等41項總市值超過10萬元的豐富好禮，即刻動身出遊，說不定你就是那個得獎的幸運兒！

集點活動禮品包含iPhone15等41項、總市值超過10萬元的豐富好禮。（台北市政府觀光傳播局提供）

此次集點活動15處文化點涵蓋台北市12個行政區，如中正區的嘉禾新村。（記者周幸叡攝）

觀傳局結合台北市文化局推薦的36處文化點，除推出「樂遊台北」36條主題遊程，即日起至7月31日止，以「來台北，找樂點」為主軸舉辦集點抽獎活動，在北市15處文化點及觀光亮點設置集點看板，邀請遊客集點抽好禮，一同探索台北。民眾前往15處文化點掃描QR Code，不只能獲得活動合作店家優惠，集滿3點還可享抽獎資格1次，每人最多5次抽獎機會，獎品包括iPhone15、空拍機、行李箱、相機等41項好禮。此次集點活動15處文化點涵蓋台北市12個行政區，包括北投區的中心新村和北投溫泉博物館、士林區的故宮博物院和摩耶精舍（張大千先生紀念館）、內湖區的新福本坑、南港區的胡適紀念館、松山區的錫口碼頭、信義區的台北101和松山文創園區（松山菸廠廠歌石碑）、中山區的大正町藝術祭彩繪故事牆、大同區的台灣基督長老教會大稻埕教會、中正區的嘉禾新村、萬華區的西本願寺、大安區的殷海光故居以及文山區的政大達賢圖書館，豐富多樣的景點，絕對值得前來一遊。

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觀傳局與景點周邊店家攜手合作推出活動期間限定專屬優惠，如永康商圈「滋粒冰菓室」享古早味麵茶冰8折優惠。（記者周幸叡攝）

此外，觀傳局更與景點周邊店家攜手合作推出活動期間限定專屬優惠，遊客於合作店家出示集點畫面即可兌換，例如多家飯店：松山區「蒲園飯店」、西門町商圈「儷萊商旅」、北投區「途中‧台北國際青年旅舍」等住宿9折、特色紀念品店優惠，如：北投「溫泉小舖」全商品買1送1、西門與永康商圈「來好」滿額9折、「台北地區6家指定門市，消費不限金額兌換人氣體驗禮（每人限領1份，品項依現場為準，換完為止）、美食餐飲優惠，如：永康商圈「滋粒冰菓室」享古早味麵茶冰8折優惠、佳賓餅家消費滿500元折抵50元、「爵林堅果坊」永康店95折、中山與公館商圈「茗香園冰室」來店贈凍檸檬茶、「草原風蒙古火鍋」用餐享草原風特色配料等，讓旅客邊玩樂邊享好康，玩到樂不思蜀。

松山區的錫口碼頭彩虹橋即日起至6月30日推出水舞，每晚7至9點每整點及半點演出1次，9點為最後一場表演。（記者周幸叡攝）

觀傳局強調，北市府今年也將陸續增加具豐富文史資源的文化景點，帶領遊客深度瞭解多元、精采的台北城市魅力，探訪台北街道巷弄的多元風貌，體驗台北文化深度旅遊。更多活動詳詢台北旅遊網。

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