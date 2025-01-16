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分享獲金級環保旅館認證喜悅 北投老爺推住房、餐飲、泡湯三重優惠

2025/01/16 17:43

北投老爺酒店獲金級環保標章旅館認證，推出「金選限定 綠旅假期」優惠專案。（北投老爺酒店提供）北投老爺酒店獲金級環保標章旅館認證，推出「金選限定 綠旅假期」優惠專案。（北投老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕環保永續是現今備受重視的課題，今年元旦起，旅宿業不主動提供一次用備品；北投老爺酒店過去秉持對環境永續的承諾，2022年起實行不主動提供一次性備品，並陸續落實採用補充式環保沐浴用品、設置飲水機、支持在地食材等多項措施，致力減少碳足跡與資源浪費，今年1月獲得行政院環境部頒布「金級環保標章旅館」認證，為與旅客共享喜悅，即日起至2月27日推出「金選限定 綠旅假期」環保住房等優惠專案，包含住房、餐飲、泡湯三重優惠。

除住房優惠外，搭乘大眾運輸工具前來用餐或泡湯即贈酒店自製最新伴手禮「紅茶柑鳳酥」。（北投老爺酒店提供）除住房優惠外，搭乘大眾運輸工具前來用餐或泡湯即贈酒店自製最新伴手禮「紅茶柑鳳酥」。（北投老爺酒店提供）

北投老爺酒店表示，酒店早於2022年就推行不主動提供一次性備品政策，並逐步於房內全數採用補充式環保沐浴用品、增設飲水機取代瓶裝水。同時，酒店內的PURE歐式餐廳積極支持在地、自然食材，減少碳足跡，更與多數在地商家、小農合作住房專案，提供旅客更具永續意識的選擇及豐富多元的旅遊體驗。新推出的「金選限定 綠旅假期」環保住房優惠專案，週一至週四雙人入住一晚含早餐提供優惠價；此外，搭乘大眾交通工具的旅客於PURE歐式餐廳用餐或使用獨立湯屋，可額外獲贈酒店全新推出的伴手禮點心「紅茶柑鳳酥」，品嘗滿滿的北投在地風味；PURE歐式餐廳4人同行用餐，再加碼優惠1人免費。更多相關內容詳詢北投老爺酒店官網。

歡慶金級認證，北投老爺即日起至2月27日推住房、餐飲、泡湯三重優惠。（北投老爺酒店提供）歡慶金級認證，北投老爺即日起至2月27日推住房、餐飲、泡湯三重優惠。（北投老爺酒店提供）

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