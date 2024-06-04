義大慶端午「5」夠好康！ 身分證有5票價享5折優惠

義大慶端午，身分證只要有5票價享5折優惠。（義大遊樂世界提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕端午連假即將到來，想好去哪裡玩了嗎？義大遊樂世界迎農曆5月5日端午節，特別在6月7至10日祭出快閃優惠，只要身分證正面有5即可享有全票5折優惠！此外，只要露出你的「5星笑容」在打卡點拍照，並到Google評論留下「5星好評」，就有機會獲得萬豪酒店餐飲抵用券1,000元。

義大Outlet Mall眾多品牌也打出端午限定優惠。（義大遊樂世界提供）

身分證沒5的民眾也別難過，即日起到6月6日，義大遊樂世界也開放預購「2024端午限定預售票」，票價505元再送100元商品餐飲券，想在端午連假玩樂園的民眾可以先到義大遊樂世界官網購買，刺激度爆表的「天旋地轉」、全球唯一的Ｕ型滑板「極限挑戰」等，不管是喜歡刺激的遊客，還是想溫馨歡度親子時光的全家大小，統統都滿足。

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義大遊樂世界讓大小遊客在此度過歡樂時光。（義大遊樂世界提供）

此外，義大Outlet Mall眾多品牌也相挺打出端午限定優惠，包括B區LB樓層EDOX專櫃旗下Bentley-聖加倫系列旅行胖胖箱約2.7折就能輕鬆入手、B區LB樓層Calvin Klein即日起都買1送1，超多好康不怕買不夠。除了折扣殺到底，義大Outlet Mall連假期間6月8至10日，每日營業時間上午10點到晚上10點，讓大家玩逛購物都能盡興。更多相關內容詳詢義大遊樂世界官網。

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