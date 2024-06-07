遊花蓮政府補助1,000元 花蓮福容再送3,000元、加碼抽萬元和洋客房住宿券

花蓮補助啟動，入住花蓮福容再送3,000元、加碼抽萬元和洋客房住宿券。（福容大飯店花蓮店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕花蓮振興旅遊補助已於6月1日啟動，福容大飯店花蓮店同步推出「你的補助我來放大！加贈3,000元大禮包」專案，即日起到12月30日，加入享福卡會員，2人成行入住市景房，除提供不含早餐專案優惠價，買1晚再送1晚，搭配補助後每人每晚最低625元起，再享週五、週日不加價，買1送1專案每日限量6間，限時特惠至8月31日。除此之外，還推出入住使用花蓮振興補助，即可獲贈大禮包，包含2,000餐飲折價券、KTV包廂與棋藝室買1小時送1小時、VR虛擬實境券（免費遊戲2選1）、無動力自行車3小時等，總金額超過3,000元；同步舉辦抽獎活動，使用官網、電話訂房、享福卡APP訂房，不限金額即可享有抽獎資格，最大獎為和洋客房住宿憑證1張（市價16,800元+10%），歡迎大家暢遊花蓮、度過愉快假期。

花蓮最新景點「將軍府1936」完整保留日治時代老房。（福容大飯店花蓮店提供）

新城老街「山海百貨」，集結花蓮特色手工藝、文青伴手禮。（福容大飯店花蓮店提供）

福容大飯店花蓮店表示，花蓮振興旅遊補助如火如荼進行中，電話詢問、訊息發問次數也與日俱增，感謝旅人對花蓮不離不棄，福容花蓮店特別幫大家整理飯店周邊新景點、網美打卡點，供大家排行程做參考。例如今年4月開幕，位於美崙溪畔的「將軍府1936」，完整保留日治時代老房，米其林2星侯布雄法式餐廳副主廚開的Fine Dining「fujo restaurant」、台北知名餐酒館「渣男Taiwan Bistro 花蓮十渣」等知名餐廳進駐，整體氛圍日夜都有不同特色，堪稱「花蓮小京都」；洄瀾灣休閒農場網羅網美打卡點和超萌水豚君、笑笑羊、羊駝等，還有小朋友最愛的小火車、水上教堂等，不玩個2小時說不過去。還有，離福容花蓮店15分鐘車程的新城老街，不只有佳興冰果室，電影「盛夏光年」拍攝場景-超過一甲子的新城照相館也翻新，集結花蓮特色手工藝、文青伴手禮的「山海百貨」、使用高級日式中澤奶霜、金寶笠麵粉製成的舒芙蕾「Ji Ji Coffee吉吉咖啡」等，別忘記走去練習曲書店翻翻二手書，步調緩慢、文青氣息濃的新城老街聚落，值得漫遊走一遭。

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「Ji Ji Coffee吉吉咖啡」日式舒芙蕾好拍又好吃。（福容大飯店花蓮店提供）

旅遊行程筆記做好了，緊接著就是最重要的住宿，福容花蓮店強調，飯店堪稱最靠近太平洋的星級飯店，每一間海景房都看得到絕美太平洋日出！因應花蓮旅遊補助，福容花蓮店推出「你的補助我來放大! 加贈3,000元大禮包」、同步推出即日起9月30日抽獎活動，使用官網、電話訂房、享福卡APP訂房，不限金額即可享有抽獎資格。採APP發票登錄，1張發票有1次抽獎機會，以此類推。最大獎為和洋客房住宿憑證1張（市價16,800元+10%），探索花蓮就趁現在。更多相關內容詳詢福容大飯店花蓮店官網。

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