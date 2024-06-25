炎夏漫步日月潭以湖光山色靜心 宿涵碧樓品味人文藝術滋養身心

涵碧樓無邊際泳池，讓人有如置身在日月潭中游泳般暢快。（涵碧樓提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕每一個來到涵碧樓的遊客，總會驚豔於其充滿禪意的建築，橫直線條交錯出格紋圖案，和日月潭的山與湖融為一體，不論晴雨、日出至日落，從建築之美延展到山水之美，入夜後更有燈光設計出的光影藝術，處處都是引人駐足鑑賞的獨特美景。今夏涵碧樓特別為遊客規畫「夏季養生之旅」，讓住客在美麗的自然環境中享受養生限定芳療、頌缽靜心冥想與正念茶禪，以芳香療法舒緩壓力放鬆身心，放慢腳步品味每一口茶的芳香，在此感受心靈的平靜、享受屬於個人的療癒之旅。

涵碧樓坐擁日月潭美景，湖景套房可將山光水色一覽無遺。（涵碧樓提供）

遊客藉由正念茶禪課程，專注當下，放慢腳步品味每一口茶的芳香。（涵碧樓提供）

炎炎夏日總讓人心情煩躁，此時最適合短暫離開城市喧囂，來趟徜徉優美風光、在大自然中解消暑氣的小旅行。坐擁日月潭美景的涵碧樓，以地景之優勢推出「夏季養生之旅」，標榜沉浸式六感體驗，由專屬養生管家提供服務，從住客一入住，就開啟一連串貼心的服務，在山湖環伺的自然中，來場正念茶禪，專注於當下的感受，飽嘗茶湯的動人滋味；進行頌缽靜心冥想，隨著輕揚缽聲導引，為自己也為所有人祈福；自有芳療品牌THE LALU SPA最懂疲憊的身軀，以芳香療法舒緩壓力放鬆身心。

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在湖光山色的涵碧樓SPA芳療室中做療程，身心皆得到全面的放鬆。（涵碧樓提供）

主廚特製法式燉羊肩佐白咖哩的養生套餐，將日月潭白鹿傳奇入菜，故事性十足。（涵碧樓提供）

食補是夏日養生重點之一，涵碧樓表示，夏天在五行中屬火、相對於臟腑為心，食養以養心為主，建議可多吃紅色食物與蔬菜，有助養護心臟。館內東方餐廳與湖光軒中餐廳，結合南投在地時令蔬果與特色食材，推出田園舒活料理與漢方養生料理的夏季養生套餐，配合住客痰濕、燥熱與體寒等體質，端出清爽不膩、開胃健脾料理，讓住客在享用美食之際亦能舒適過涼夏。東方餐廳主廚更將羊肉與日月潭的「白鹿傳奇」故事入菜，主廚說明，因羊肉具有溫補效果，夏天吃羊肉不但可滋補、為身體打好底子，除去體內的溼氣，冬天就不會覺得冷，以印度白咖哩做成的法式燉羊肩，讓住客在用餐時邊認識在地故事，增添趣味性。湖光軒中餐廳則端出粵式柱侯嫩牛煲，這是廣東經典特色菜，由主廚嚴選優質牛腩，再搭配招牌苦茶油炒飯，適合夏天食用。

在滿天星空與微風輕拂中，享受由涵碧樓主廚親自料理的星空BBQ，串起清涼仲夏夜之夢。（涵碧樓提供）

想要在日月潭的夏夜晚風相伴中用餐，東方餐廳在7、8月份每週五、六推出夏日星光BBQ，主廚特別選用台灣在地食材，如埔里的茭白筍、頭社的絲瓜、埔里的香菇與珍珠玉米、竹山的玉米筍等進行炙烤，還有屏東白燒鰻魚、馬祖生蠔、東北角鮑魚、澎湖小卷、雲林午仔魚等，用餐過程就如同漫遊台灣，感受一場舌尖的環島之旅。酒足飯飽之後再到館內大廳歇憩，欣賞窗外漆黑靜寂但美得讓人心醉的日月潭，幸福二字不言而喻。更多相關內容詳詢涵碧樓官網。

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