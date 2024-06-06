（影音）明華園總團端午重磅回歸屏東開演《超炫白蛇傳》 名場景水漫金山5百噸水天降「伺候」觀眾

明華園《超炫白蛇傳》將於6月8日晚上7點開演。今（6）天進行彩排，孫翠鳳飾白蛇第三代媳婦晨翎飾演青蛇。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明華園總團《超炫白蛇傳》今年端午連假重磅回歸，本週六6月8日晚間7點睽違多年的定目劇《超炫白蛇傳》，將於內埔鄉的六堆紀念公園盛大開演，文化部、屏東縣政府與明華園今（6）天舉行彩排記者會，由國寶級老師孫翠鳳領銜登場，磅薄氣勢震撼全場。縣長周春米今天參與彩排，她說，這是「一生至少看一次」的經典大戲，尤其是屏東驕傲的戲曲團體「明華園總團」回鄉演繹，動員超過300位演員，國家劇院級舞台與道具布景，精采可期，邀請全國觀眾端午連假首日親臨現場感受水漫金山的震撼。

首演至今年正好20年的《超炫白蛇傳》，中間曾「封箱」10多年，直到去年在文化部的「庄頭劇場」中才再度重啟，今年並受邀巡演在端午節連假開演，不僅應景，更是明華園總團久違的回鄉表演。消息傳出已讓許多民眾期待，期盼10多年的鄉親更是戲曲愛好者是引頸期盼，今天彩排記者會由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，率領演員一同演出精采片段，縣長周春米、文化部參事陳瑩芳、明華園總團長陳勝福及內埔鄉長鍾慶鎮等人出席觀賞。

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僅僅是短暫的彩排，但孫翠鳳所反串的白蛇出場時的驚人氣場就震懾全場，眾人精采的演出絲毫不因彩排打折扣，彩排結束後眾人鼓掌聲是久久不絕於耳。縣長周春米指出，明華園是屏東戲曲文化的驕傲，這次以堪比國家劇院級的舞臺燈光音響設備回鄉開演，以饗鄉親。加上他們和文化部共同籌設的5組直播大螢幕，還有6組消防車水柱呈現「水漫金山」的壯觀場面，現場備有3萬張椅子，歡迎民眾免費入座觀賞。

總團長陳勝福表示，這次回屏東演出特別打造｢蛇形牌樓｣首度亮相、特殊大道具升級，即便是已經發表20年的大戲都要讓觀眾耳目一新。當天搖滾席下午2點領取號碼牌、4點半開放入場。陳勝福也感恩屏東縣政府大力的協助，從6月1日即開始搭建舞台，由於他回屏東時，就有鄉親打聽彩排時間，他們是非常擔心正式演出擠不進場，不過，他想這個場地在縣政府及鄉公所的努力下，應可容納超過15萬人，請大家不用擔心，歡迎全台所有眾在端午佳節全家一起來看戲。

明華園《超炫白蛇傳》將於6月8日晚上7點開演。今（6）天進行彩排，縣長周春米（左3）也前來觀看彩排。（記者陳彥廷攝）

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