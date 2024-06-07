（影音）天才鋼琴家李尚軒金門演出 美妙樂章再度征服全場

鋼琴家李尚軒（右三）由父母陪同，跨海出席金門正義國小建校一百週年的校慶活動。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕自幼被鑑定為過動自閉兒，後來又擁有「天才鋼琴家」美譽的李尚軒，昨晚再一次以美妙的樂章征服全場；今天下午、晚上，他將進行在金門的最後兩場演出，與正義國小師生、校友共同見證該校創建100週年校慶。

鋼琴家李尚軒在正義國小100週年校慶活動中，再一次以美妙的樂章征服全場。（讀者提供）

李尚軒是在金門碧山樂團主奏林正良的引薦下，介紹給金門正義國小校長許瑞芬，3方一拍即合，李尚軒因此在父母陪同下，跨海金門正義國小建校100週年的校慶活動中表演。

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李尚軒4日抵達金門第1站，就是和碧山樂團在金湖飯店快閃演出「紐約、紐約」、「小喇叭的搖籃曲」、「空港」等經典曲目，壓軸更以鋼琴獨奏讓他奪下紐約第4屆國際身障鋼琴大賽總冠軍時的曲目「李斯特第2號升f小調匈牙利狂想曲」演出，不僅令在場聽得如癡如醉，名聲更在金門不脛而走。

擁有「天才鋼琴家」美譽的李尚軒（右一），首場與碧山樂團樂手林正良（中）在金門金湖飯店登場快閃演出。（讀者提供）

友人指出，36歲的李尚軒是屏東縣人，3歲被鑑定為過動自閉兒，言語溝通及思考能力都有嚴重障礙，但父親李達奎、母親詹盈穎並未因此放棄對他的栽培，在發現他對音樂有特別感覺後，全力開發他的音樂天賦；母親更長期由屏東開車帶著李尚軒至高雄楠梓特殊學校學習，展現偉大的母愛。李尚軒也憑著個人的毅力克服溝通障礙，憑藉著音樂天分、優越的絕對音感及超強記憶力，屢屢在國內外音樂比賽獲獎。

林正良是早期在台演出經驗豐富的資深薩克斯風樂者，他稱讚李尚軒記憶力強，演奏10幾分鐘下來，根本不用看譜，而且精準到位。此外，連日陪李尚軒進出各地參觀的碧山樂團李姓團員也透露，李尚軒還有一項絕活，旁人只要把生日告訴他，他很快就能告訴對方，生日當天是星期幾。

李尚軒記憶力強，演奏十幾分鐘下來，不用看譜，且精準到位。（讀者提供）

李姓團員說，李尚軒雖不擅言語，但幾天相處下來，李尚軒所展現的簡單、清楚、專注，也讓人深切體會到什麼是成功的特質，更能感受到李尚軒滿滿的正能量，都讓這名李姓團員獲益良多。

對於許多慕名想聽李尚軒現場演奏者，可以把握他演出的機會，包括預訂今天下午3點於正義國小校慶慶祝大會中演奏「土耳其進行曲」、「查爾達斯舞曲」；還有晚上6點30分在金門紅龍餐廳的「正義校友回娘家」聯誼餐會，預計演奏「月光奏鳴曲」、「大黃蜂的飛行」、「李斯特的鐘」及「酒矸倘賣嘸」等耳熟能詳的曲目。

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