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（影音）天才鋼琴家李尚軒金門演出 美妙樂章再度征服全場

2024/06/07 14:00

鋼琴家李尚軒（右三）由父母陪同，跨海出席金門正義國小建校一百週年的校慶活動。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕自幼被鑑定為過動自閉兒，後來又擁有「天才鋼琴家」美譽的李尚軒，昨晚再一次以美妙的樂章征服全場；今天下午、晚上，他將進行在金門的最後兩場演出，與正義國小師生、校友共同見證該校創建100週年校慶。

鋼琴家李尚軒在正義國小100週年校慶活動中，再一次以美妙的樂章征服全場。（讀者提供）

李尚軒是在金門碧山樂團主奏林正良的引薦下，介紹給金門正義國小校長許瑞芬，3方一拍即合，李尚軒因此在父母陪同下，跨海金門正義國小建校100週年的校慶活動中表演。

李尚軒4日抵達金門第1站，就是和碧山樂團在金湖飯店快閃演出「紐約、紐約」、「小喇叭的搖籃曲」、「空港」等經典曲目，壓軸更以鋼琴獨奏讓他奪下紐約第4屆國際身障鋼琴大賽總冠軍時的曲目「李斯特第2號升f小調匈牙利狂想曲」演出，不僅令在場聽得如癡如醉，名聲更在金門不脛而走。

擁有「天才鋼琴家」美譽的李尚軒（右一），首場與碧山樂團樂手林正良（中）在金門金湖飯店登場快閃演出。（讀者提供）

友人指出，36歲的李尚軒是屏東縣人，3歲被鑑定為過動自閉兒，言語溝通及思考能力都有嚴重障礙，但父親李達奎、母親詹盈穎並未因此放棄對他的栽培，在發現他對音樂有特別感覺後，全力開發他的音樂天賦；母親更長期由屏東開車帶著李尚軒至高雄楠梓特殊學校學習，展現偉大的母愛。李尚軒也憑著個人的毅力克服溝通障礙，憑藉著音樂天分、優越的絕對音感及超強記憶力，屢屢在國內外音樂比賽獲獎。

林正良是早期在台演出經驗豐富的資深薩克斯風樂者，他稱讚李尚軒記憶力強，演奏10幾分鐘下來，根本不用看譜，而且精準到位。此外，連日陪李尚軒進出各地參觀的碧山樂團李姓團員也透露，李尚軒還有一項絕活，旁人只要把生日告訴他，他很快就能告訴對方，生日當天是星期幾。

李尚軒記憶力強，演奏十幾分鐘下來，不用看譜，且精準到位。（讀者提供）

李姓團員說，李尚軒雖不擅言語，但幾天相處下來，李尚軒所展現的簡單、清楚、專注，也讓人深切體會到什麼是成功的特質更能感受到李尚軒滿滿的正能量，都讓這名李姓團員獲益良多。

對於許多慕名想聽李尚軒現場演奏者，可以把握他演出的機會，包括預訂今天下午3點於正義國小校慶慶祝大會中演奏「土耳其進行曲」、「查爾達斯舞曲」；還有晚上6點30分在金門紅龍餐廳的「正義校友回娘家」聯誼餐會，預計演奏「月光奏鳴曲」、「大黃蜂的飛行」、「李斯特的鐘」及「酒矸倘賣嘸」等耳熟能詳的曲目。

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