端午節喝雄黃酒？恐怕驅毒變喝毒！ 其實古人這樣做

故宮院藏〈清 雄黃石佩〉。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕明天就是端午節，傳說古人會在端午節喝雄黃酒以驅毒避邪，但根據衛福部的說法，雄黃為含硫和砷的礦石，兩者都是有毒的化學成分，輕者引起上吐下瀉，嚴重可危害神經細胞，並可引起肝、腎、脾及心肌等實質器官的脂肪變性和壞死。因此衛福部建議端午節不喝雄黃酒。

但在故宮最新推出的特展「端陽時節」中，確實可以見到古人在端午節使用「雄黃」，並不是拿來喝，而是隨身配戴。比如這件〈清 雄黃石佩〉，做成長5.6公分、寬4.3公分的橢圓形服裝配飾，色紅近珊瑚，外壁福山壽海與波濤之上，刻飾花朵以及魚、盤腸、傘蓋等雜寶。古人認為配戴雄黃石，可以驅除蚊蟲邪毒，以保護自身。

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那麼，端午節喝雄黃酒的說法，恐怕是誤會了《白蛇傳》的故事，因為法海和尚要許仙騙白蛇喝下雄黃酒，是為了讓白蛇失去法力、現出原形，是在害白蛇，可不是像後人所說，喝雄黃酒可以驅毒避邪。

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