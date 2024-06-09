故宮1幅畫看端午節應景 家中擺這些就對了

故宮院藏〈元人天中佳景〉。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕6月10日是端午節，關於端午節的很多傳說典故以及習俗，其實非常有趣，國立故宮博物院典藏不少與端午節相關的文物，於最新推出的特展「端陽時節」中，透過古籍文獻讓民眾認識端午節由來，同時展出應景擺設圖畫和器物，展現古時節令清供的風雅趣味。

策展人故宮書畫文獻處副研究員賴玉玲表示，「端午」原是指五月開端的「端五」，起源夏、商、周朝的夏至節，由於5月的端午是太陽在天空最當中位置的一天，天氣特別酷熱而被視為毒月、惡日。仲夏5月是「百毒月」，祛邪防疫成為重要行事。配合節氣、節儀和節物，而有五月節、重五節、天中節、午日節、端陽節、菖蒲節、浴蘭節、龍舟節、粽子節等别稱。

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〈元人天中佳景〉圖中可見花卉枝梢繫著驅毒避邪的精緻香囊。（故宮提供）

古代繪畫中可見端午節的應景擺設，如這件〈元人天中佳景〉，「天中」就是端午節。畫中花瓶插蜀葵、石榴、菖蒲等5月花卉，枝梢還繫著精緻香囊；盤中則擺設粽子、荔枝、石榴等。畫幅上方另見道教的靈符四道以及鍾馗畫像，據說鍾馗圖像由歲朝除祟演變為端節迎福，大約是明代中葉以後。

從古畫中擷取元素發揮創意，故宮北院6月10日推出端午掛飾手作體驗，民眾憑當日門票可免費兌換材料包。 （故宮提供）

故宮北院為端午節應景，也特別在10日辦理「佳景掛天中」手作活動，利用畫中的精緻香囊掛飾，設計象徵祈福攘災一整年的手作掛飾，參觀民眾皆可於正館B1兒童學藝中心休憩區，憑當日門票免費兌換材料，隨到隨做，不需事先報名。

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