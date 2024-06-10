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藝文 > 品風格 > 品味生活

想像不到！ 清代台灣過端午竟互贈西瓜

2024/06/10 07:00

根據清代《臺灣府志》記載，端午節台灣竟有「彼此以西瓜、肉粽香饋遺」一說。（翻攝自故宮官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕古人過端午有很多不同的傳說與習俗，不同地方也可見差異，但令人想像不到的是，根據清乾隆28年刊本余文儀修、黃脩纂《臺灣府志》記載，端午節竟有「彼此以西瓜、肉粽香饋遺」一說。

故宮最新推出的特展「端陽時節」中，最後一個單元講「鯤島端午」。因為台灣島嶼形狀如同古代傳說橫臥在海上的大魚，而有鯤島雅稱，。從清宮文獻對台灣的端午記事，可一窺海島台灣的特有夏至節風情。

據《臺灣府志》記載，台灣島上居民在5月5日當天清晨，會點燃稻梗一束在屋子四處燻燻，用楮錢送路旁名曰送蚊，門楣上會插上艾葉菖蒲，以及「禾稗一莖」，說是可以避蚊蚋；插榕一枝，求老而彌健。然後就是「彼此以西瓜、肉粽相饋遺」了。

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