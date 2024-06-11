謝青哲與3位音樂家合作音樂講座 22日葫蘆墩文化中心登場

謝哲青以《月的另一面∼關於生命的執著與迷戀》為主題，於葫蘆墩浪漫開講！（葫蘆墩文化中心提供）

〔記者歐素美／台中報導〕謝哲青音樂講座《月的另一面∼關於生命的執著與迷戀》，將於6月22日週六在台中市葫蘆墩文化中心登場！謝哲青將結合鋼琴三重奏，讓民眾透過一場藝術與生命的交響曲，體驗震撼心靈的視聽饗宴。

葫蘆墩文化中心表示，謝哲青目前擔任《青春愛讀書》節目主持人，身兼旅行者、作家、策展人等多種身分，具有豐富學養和多領域涉獵，兩年來受邀主講講座音樂會，場場爆滿，帶給上千名觀眾滿滿的感動。今年《月的另一面∼關於生命的執著與迷戀》講座，謝哲青以豐富的人生經歷和深厚的文化底蘊，藉由音樂的對話與共鳴，從世界多元風貌、藝術創作、心靈情感等面向，領略生命的種種可能。

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這次音樂講座並邀請大提琴家陳建安、鋼琴家王文娟及小提琴家許淑婷等人，演奏「捷克音樂之父」史麥塔納（Smetana）樂曲改編的鋼琴三重奏。大提琴家陳建安，以深厚的音樂造詣和豐富的演出經驗，多次在國內外音樂界獲得高度讚譽；鋼琴家王文娟細膩的演奏風格和豐富的音樂表現力，曾榮獲多項國內外重要獎項；小提琴家許淑婷擁有美國印第安那大學小提琴演奏博士學位，經常受邀至亞洲、歐洲及美國演出。

《月的另一面∼關於生命的執著與迷戀》講座音樂會，彷彿重現捷克歷史場景、自然風景、民族風俗的傳統民謠旋律，流動的音符交織出一場幻想美景的旅行，講座音樂會採售票方式，票券即將售罄，有興趣的民眾動作要快。

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