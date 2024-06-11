芒果、蜜桃控歡迎來到夏日「芒」派對 神旺普諾麵包坊芒果系列麵包推銅板價

神旺普諾麵包坊因應夏日到來，推出一系列夏日「芒」派對商品。（神旺普諾麵包坊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕夏天到來，絕對不能錯過的芒果、蜜桃季來囉！台北東區星級烘焙名店神旺普諾麵包坊，即日起祭出夏日「芒」派對，推出一系列芒果商品，特選台灣在地小農「愛文」入餡，製成7款蛋糕甜品、麵包，限時銅板價優惠。此外，今夏再加碼推出2款拉拉山水蜜桃甜品，麵包坊嚴選台灣在地農產品，要讓消費者在炎炎夏日，品嘗美味的消暑聖品。

「金芒藏寶箱」融合蛋糕及麵包的多重層次，讓消費者挖掘層層驚喜感。（神旺普諾麵包坊提供）

台灣堪稱「水果王國」，各式各樣的水果都備受消費者喜愛，在邁入初夏的同時，也到了芒果和水蜜桃盛產的季節，台灣的愛文芒果擁有金黃色澤、香甜氣息，及扎實又多汁的口感；而復興鄉拉拉山的蜜桃更是眾多網美們的最愛，迎接悶熱酷暑之際，神旺普諾麵包坊即日起推出10款芒果、桃子系列蛋糕甜品、麵包，打算攻佔甜點、烘焙控的味蕾。烘焙麵包系列商品首推新品「金芒藏寶箱」，以蜜糖吐司為創意發想，自製鬆軟的牛奶吐司搭配濃郁的芒果卡士達及布丁增添口感，內層再夾入綿密的戚風蛋糕，最後再以繽紛的莓果點綴。蛋糕與吐司的微妙結合，佐上一整顆的愛文芒果，彷彿就像探尋藏寶箱般，挖掘層層驚喜感，不論是閨密們聚會或慶生享用都非常適合。

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夏日「芒」派對烘焙、甜點新品，首推以蜜糖吐司為創意發想的「金芒藏寶箱」。（神旺普諾麵包坊提供）

此外，若是酥皮控加甜點控，可選擇「夏日芒果丹麥」。手工延壓27層酥皮丹麥麵團，佐上濕潤的芒果卡士達及新鮮水果，最後以白巧克力增添風味，甫入口咬下卡滋卡滋的酥脆感，搭配解暑的時令芒果，喚醒盛夏的味蕾，細細咀嚼品嘗清爽滋味，是超夯的夏日熱門商品。

嚴選拉拉山整顆水蜜桃去籽後加入白乳酪慕斯，搭配底座的杏仁千層酥皮，是網美們的最愛。（神旺普諾麵包坊提供）

水蜜桃奶酪杯是上班族下午茶時刻的甜蜜搭配。（神旺普諾麵包坊提供）



除了烘焙麵包外，還有多款芒果、蜜桃系列蛋糕甜品可選擇，神旺普諾麵包坊表示，今夏最大亮點為「蜜桃拉拉」，甜點主廚以近日超夯的千層酥皮加入杏仁片做基底，以百萬烤爐高溫烘烤1小時，佐上灌滿白乳酪慕斯的拉拉山水蜜桃，滑順香甜口頰留香，整顆霸氣的桃子以討喜造型，成為今夏刷爆網美打卡的新甜品；親友們聚會少不了飯後蛋糕，「仲夏芒果」愛文芒果搭配濃滑卡士達一同入餡，蓬鬆的戚風蛋糕體及交錯層疊的綿密布丁，最後以新鮮金黃芒果點綴，真材實料的鮮果饗宴，濃縮夏日美好的午後。波士頓派控絕不能錯過「芒果小波派」，有別於波士頓派傳統夾餡，結合當季水果元素製成酸甜滑順不膩口的芒果鮮奶油，豪邁大量裹入超Juicy芒果，蛋糕體高達5公分的軟綿厚度，每口咬下都是幸福。更多相關內容詳詢神旺普諾麵包坊官方粉絲頁，或神旺普諾麵包坊線上訂購網頁。

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