普契尼大師百年顛峰之作《托斯卡》 衛武營歌劇院演出2場

歌劇《托斯卡》人物關係圖。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕義大利歌劇大師普契尼逝世100週年，高雄春天藝術節與英國皇家歌劇院、雪梨歌劇院、維也納國家歌劇院等世界各地大劇院，同步紀念這位偉大卓越的藝術家，推出普契尼的顛峰之作《托斯卡》，由指揮吳曜宇率高雄市交響樂團及國內外知名製作團隊與聲樂家於28、30日兩天在衛武營歌劇院演出2場。

《托斯卡》首演於1900年，是普契尼繼《波希米亞人》後的另一部名作，劇情設定在1800年代初的義大利羅馬，故事圍繞著畫家男主角因協助政治犯逃亡，而受到警長斯的政治迫害，男主角和女主角托斯卡的愛情遭到警長利用及阻撓，最終托斯卡為了拯救愛人而被迫面對道德抉擇。

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高市文化局指出，《托斯卡》雖然是一部愛情的悲劇，但普契尼卻為其寫出了許多情意纏綿、音樂優美的詠歎調與重唱，包含最著名的抒情詠嘆調，如：〈為了藝術為了愛〉（Vissi darte, vissi damore）和〈今夜星光燦爛〉（E lucevan le stelle）；《托斯卡》被譽為普契尼歌劇創作的巔峰之作，也被視為義大利浪漫歌劇的代表之一。其影響不僅體現在後來歌劇作品的創作風格上，更在全球成為歌劇愛好者珍愛的經典之一。

《托斯卡》的劇情豐富多層，充滿激情和戲劇性，融合愛情、政治陰謀和宗教元素，全劇演出全長約135分鐘 （包含中場休息20分鐘），聽不懂義大利文也不用擔心，舞台旁會有中文字幕協助理解，3月26日啟售至今所剩票券不多，4張同場次或加入「高雄愛樂之友」可享8折優惠，相關節目資訊請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。

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