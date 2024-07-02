唸好唸滿１個月！台灣作家出聲接力 輪番登「捷克作家閱讀月」主題國

文化部長李遠於「捷克作家閱讀月」開幕式播放朗讀個人作品《走路・回家》序章的影片。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕中東歐地區著名文學活動「作家閱讀月」昨（1）日於捷克第二大城布爾諾Goose on a String Theatre盛大開幕，台灣為今年主題國，由文化部與捷克風車出版社（Větrné mlýny）合作薦送31位台灣作家，包含李昂、程廷（Apyang Imiq）、陳雪、利格拉樂．阿女烏（Liglav A-wu）、洪明道、廖鴻基、楊双子、沙力浪、鴻鴻、鍾文音、向陽、羅智成、徐振輔、張娟芬、李桐豪、羅任玲、吳明益、陳思宏、童偉格、連明偉、黃崇凱、高翊峰、曹馭博、蘇偉貞、賴香吟、平路、林俊頴、洪愛珠、劉梓潔、言叔夏、陳又津等人赴捷克與斯洛伐克參與。即日起至8月3日，將巡迴捷克布爾諾、奧斯特拉瓦、斯洛伐克布拉提斯拉瓦、科希策及普雷紹夫等5個城市，辦理朗讀與座談會，呈現台灣文學的眾聲交響。

李昂表示，參與國際活動的40年經驗，首次見到盛大規模邀請台灣作家。（David_Konečný提供）

開幕式現場播放身兼作家的文化部長李遠親自朗讀個人作品《走路・回家》序章的影片。李遠以文字濃縮台灣近當代重要的歷史進程，呈現台灣社會的變遷與發展，為本次台灣主題國開幕式增添亮點。打頭陣朗讀的是台灣作家李昂，其向讀者朗讀作品〈彩妝血祭〉，透過文學講述台灣228事件受難者歷史及性別認同議題，深獲現場讀者共鳴。

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曹馭博表示，期待此行能吸取現當代捷克文學的經驗與美學。（曹馭博提供）

此次受邀的作家，對於赴捷克參與閱讀月亦十分期待。向陽創作涵蓋散文、台語詩、新詩等，曾獲國家文藝獎，他表示很高興獲邀前往捷克和斯洛伐克朗讀詩作，其曾於1998年到斯洛伐克參加世界詩人大會，並訪問捷克，參觀卡夫卡故居，對捷克的文學傳統印象深刻，26年後能再訪捷克，深感榮幸，也盼台捷兩國文學交流能持續前行，無論文學互譯、作家互訪、展覽互推，都能更加深化與廣延。

陳思宏表示，台灣能夠成為捷克作家閱讀月主題國是文學大事，也是政治大事。（陳思宏提供）

原住民作家利格拉樂．阿女烏（Liglav A-wu），此行將帶著首部長篇小說《女族記事》向中歐讀者分享，她表示很驚喜捷克有這樣子的活動，讓文學深入民眾的生活日常，更展現國家對於作家和文學的重視，期待透過這次的活動，將台灣與原住民族的文學引介到捷克與周邊國家，以文學做為媒介達到國際交流的目的。

向陽睽違26年後再訪捷克，表示深感榮幸。（向陽提供）

旅居德國的作家陳思宏表示，台灣能夠成為歐洲大型文學節的主題國，是文學大事，也是政治大事，感到十分雀躍，感覺自己參與重要歷史，亦感謝捷克選擇台灣作為主題國，認為這個決定需要勇氣，能加入文學反叛的隊伍，到捷克跟其他台灣作家會合，一起說台灣的故事，十分開心。同時，陳思宏表示，非常期待抵達捷克布爾諾，去當地看看米蘭昆德拉圖書館。

作家平路表示台灣與捷克處境相似，本次活動透過文學反映小國的智慧與韌性。（David_Konečný提供）

曾獲台灣文學金典獎蓓蕾獎的曹馭博，其作品跨文體涵蓋詩、散文及小說。本次獲邀參與，曹馭博表示，希望能在展現台灣文學的活力的同時，吸取現當代捷克文學的經驗與美學；也會多花點時間逛書店，希望可以與當代的詩集和小說相遇。

作家利格拉樂·阿女烏（Liglav A-wu），此行將把台灣原住民族的文學引介到捷克與周邊國家。（David_Konečný提供）

文化部表示，作家閱讀月接下來為期1個月的馬拉松式朗讀活動，相信能為台捷文學交流帶來更多精采的激盪。台灣讀者即日起至8月3日，也能透過作家閱讀月FB粉絲專頁觀看朗讀與講座活動直播，詳細名單與時程詳詢「閱讀月」官網。（https://www.facebook.com/authorsreadingmonth）

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