七年級回憶殺！「龍族Online」原著小說25周年紀念版 掀收藏潮

《龍族》精裝書版採韓國10周年版本設計

並有獨家限量作者親筆簽名版本供讀者收藏。（奇幻基地提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由韓國奇幻大師李榮道創作的奇幻小說《龍族》被視為韓國奇幻文學史上開創時代的作品，作品更入選韓國國立高中教材；且曾於2000年間改編同名電玩遊戲，轟動亞洲，熱門程度不亞於「天堂」。於台灣出版後更是掀起「龍族」風潮。無奈因遊戲公司、出版社倒閉、接手《龍族》小說出版社發行數年後又絕版，使這套作品消失在讀者視野。近期由城邦文化奇幻基地出版社串聯集資，推出25周年紀念版。

由韓國插畫家設計8位重要角色經典人物卡。（奇幻基地提供）

《龍族》系列小說，於1997年開始在網路上發表，1998年出版，以其承襲古典奇幻世界觀、獨特的角色、平易近人的筆法、幽默活潑的對話成為無數讀者心中的奇幻經典之作，作品更有韓國版魔戒的美譽。

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《龍族》共8冊，內容分15章。（奇幻基地提供）

故事描述遠古時期，龍族大陸由象徵秩序的優比涅與代表混亂的賀加涅斯2大神明共同創造，起初支配大陸的種族為龍族，龍族天賦異秉，有著深沉的智慧，而龍族的首領神龍王掌握擁有強大力量、足以掌控各種族命運的8顆寶石；直到一位拜索斯王國的人類英雄路坦尼歐，在大法師亨德列克的幫助下，重創神龍王，並奪得神龍王擁有的8星寶石中的7顆，致使龍族與人類產生裂痕。為了尋求龍族與人類的和平，大法師亨德列克到「大迷宮」中尋找神龍王並進行深長的交談，最後耗盡法力使用「龍之星」創造出第1位「龍魂使」哈修泰爾侯爵，開展其後一系列傳說冒險。

韓國奇幻小說家李榮道，被譽為「韓國奇幻小說之王」。 （奇幻基地提供）

《龍族》共8冊，內容分15章，奇幻基地推出新版，取得國外版權獨家授權的韓國10周年版本紀念版精裝書封設計，由韓國知名插畫家繪圖封面，搭配硬殻書盒及系列8張經典人物卡、全彩世界地圖等贈品。

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